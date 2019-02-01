Звездное пополнение в жюри LVMH Prize

В этом году лучших молодых дизайнеров будут выбирать профессионалы из разных областей модной индустрии.

Организаторы премии молодых дизайнеров объявили о расширении списка экспертов, которые будут выбирать лучших в этом году. В состав жюри LNMH Prize вошли фэшн-блогер и бизнесвумен Кьяра Ферраньи, супермодель Наоми Кэмпбелл, главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, основательница магазина Aizel Айсель Трудел, глава популярного онлайн-издания Hypebeast Кевин Ма, главный редактор 032c Йорг Кох, а также режиссер Лоик Прижан. Теперь конкурсные работы будут оценивать аж 62 профессионала фэшн-индустрии.