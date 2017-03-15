Звездные мальчики в рекламе Dolce & Gabbana. Весна-лето, 2017

Сицилийский модный бренд опубликовал снимки рекламной кампании новой коллекции очков и оправ.

1 / 8 Dolce & Gabbana. Весна-лето, 2017















Доменико Дольче и Стефано Габбана продолжают привлекать звезд для рекламы своей продукции. Кампания весенне-летней коллекции очков приятно радует свежими и молодыми лицами. Главные роли в ней достались звездным мальчикам Пресли Герберу, Кэмерону Далласу, Брэндону Томасу Ли, Гэбриелу-Кейну Дэй-Льюису и Рафферти Лоу. Снимал сыновей знаменитостей фотограф Франко Пагетти.