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Артем Кузелев

Звездные мальчики в рекламе Dolce & Gabbana. Весна-лето, 2017

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  • 15 Марта 201717:21
Сюжеты: Dolce&Gabbana, Рекламные кампании

Сицилийский модный бренд опубликовал снимки рекламной кампании новой коллекции очков и оправ.

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  • Dolce & Gabbana. Весна-лето, 2017

Доменико Дольче и Стефано Габбана продолжают привлекать звезд для рекламы своей продукции. Кампания весенне-летней коллекции очков приятно радует свежими и молодыми лицами. Главные роли в ней достались звездным мальчикам Пресли Герберу, Кэмерону Далласу, Брэндону Томасу Ли, Гэбриелу-Кейну Дэй-Льюису и Рафферти Лоу. Снимал сыновей знаменитостей фотограф Франко Пагетти.

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