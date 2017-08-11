Звездный ужин InStyle в ресторане Balzi Rossi

27 июня в ресторане Balzi Rossi состоялся торжественный ужин журнала InStyle в рамках 39-го Московского Международного кинофестиваля.

Жизнь журнала InStyle тесно связана с миром кино: традиционно он принимает участие во всех значимых мировых кинособытиях, таких как премия «Оскар» и «Золотой глобус», Каннский международный кинофестиваль, а также девятый раз подряд становится Официальным партнером ММКФ.ировых кинособытиях, таких как премия «Оскар» и «Золотой глобус», Каннский международный кинофестиваль, а также девятый раз подряд становится Официальным партнером ММКФ.

На кинофестивале журналу отведена важная роль стилиста – c 2007 года команда профессионалов InStyle создает российским и зарубежным актрисам изысканные образы для выходов на красную ковровую дорожку и посещения светских мероприятий, которых в рамках кинофестиваля проводится немало.

Накануне церемонии закрытия весь цвет кинематографа – актрисы, кинорежиссеры, продюсеры и бизнес-элита – собрался на InStyle Gala Dinner. Гостями мероприятия стали Светлана Ходченкова, Дарья Мороз, Дарья Чаруша, Лянка Грыу, Олеся Судзиловская, Константин и Алина Крюковы, Анна Снаткина, Екатерина Шпица, Наталья Бардо, Анастасия Задорожная, Инна Маликова, Сати Спивакова, Алена Ахмадуллина, Александр Терехов, Игорь Чапурин, Екатерина Волкова, Маруся Зыкова, Анна Чурина, Анна Горшкова и многие другие.

Особым гостем Gala Dinner стал президент ММКФ Никита Сергеевич Михалков, который произнес речь перед гостями вечера и поблагодарил журнал InStyle за многолетнее сотрудничество.

Кульминацией мероприятия по традиции стало вручение премии журнала InStyle, учрежденной в 2011 году. Премия InStyle вручается представителю нового поколения российского кинематографа, чей фильм демонстрируется в рамках официальной программы ММКФ, - за создание яркого художественного образа и безупречное стилистическое решение. В этом году главный приз - статуэтку от легендарного хрустального дома Baccarat, премию «Звезда», получила Алиса Хазанова – за режиссерскую работу и роль в фильме «Осколки». Награду актрисе вручила Юрате Гураускайте, главный редактор журнала InStylе.

Приз – статуэтка в форме восходящей звезды – производится и гравируется легендарным хрустальным домом Baccarat, история которого насчитывает более 250 лет. Своим кропотливым трудом, любовью к своему делу и стремлением к совершенству мастера мануфактуры Baccarat призваны облагородить хрусталь, создавая завораживающее произведение искусства.

Официальным партнером InStyle Gala Dinner стала клиника Rhana, которая предложила героиням вечера перед мероприятием легендарную звездную процедуру, совершенно безболезненно создающую мгновенный эффект омоложения, осветления, сияния и выравнивая тона кожи лица перед нанесением макияжа.

Официальное шампанское вечера – Lanson, предоставленное компанией Simple – одним из крупнейших импортеров качественной алкогольной продукции в России. Более 20 лет Simple приобщает жителей России к мировой эногастрономической культуре и развивает образовательные проекты.

За музыкальное сопровождение вечера отвечал коллектив Gipsy Band и его солист Антон Лаврентьев.