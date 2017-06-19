Звезды экрана выйдут на красную дорожку «Русского Силуэта»

Кто на кого больше влияет: мода на кино или кино на моду? Светские костюмы Одри Хепберн на съемках «Сабрины» открыли дорогу малоизвестному в те годы дизайнеру Живанши. А помните эпизод игры в поло в фильме «Красотка» и платье в горох Джулии Робертс? Было продано 500 тысяч копий этого наряда от Нино Черутти. И, конечно, невероятно элегантный костюм Джеймса Бонда фирмы Бриони?

26 июня на вечере Благотворительного фонда «Русский Силуэт», который пройдет в рамках 39-го Международного московского кинофестиваля, российские актрисы представят наряды, в которых они готовы появиться на большом экране сегодня. А одевать в этот вечер их будет российский дизайнер, кутюрье, телеведущий, инноватор в области меховой моды Игорь Гуляев.

За годы проведения кинофестиваля – одного из главных событий мира кино, показ Благотворительного фонда «Русский Силуэт» стал его поистине модным украшением. В Галерее искусств Зураба Церетели, где пройдет дефиле, гостей по традиции будут приветствовать президент Международного московского кинофестиваля Никита Михалков, президент Благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова и его учредитель Александр Митрошенков. Оценить коллекции, которые представляют российские дизайнеры и известные актрисы, в разные годы приезжали Пьер Ришар, Джон Войт, Джек Николсон, Шон Пенн, Пета Уилсон, Вуди Харельсен, Джина Лоллобриджида, Эмир Кустурица, Анни Жирардо, Жаклин Биссет и другие именитые гости.

Модные изделия Игоря Гуляева, которые в этом году представят звезды кино, также украшают гардеробы мировых знаменитостей - Уитни Хьюстон, Монсерат Кабалье, Лары Фабиан, Голди Хоун и других. Одна из них, великолепная актриса Орнелла Мути, в этом году продемонстрирует свои наряды на красной дорожке в Москве: она вошла в состав жюри основного конкурса Кинофестиваля.

Роскошный кадиллак «привезет» на красную дорожку «Русского Силуэта» уникальных представительниц нового поколения России. У каждой солистки арт-группы «SOPRANO Турецкого» свой стиль пения: для гостей вечера прозвучат классика и рок, джаз и диско, модная современная музыка и ретро хиты.

На подиуме «Русского Силуэта» будут блистать российские актрисы: Асмус Кристина («Интерны», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» и др.), Анжелика Агурбаш («Нити любви», «Проклятый рай» и др.), Екатерина Кузнецова («Кухня», «Быстрее, чем кролики» и др.), Анна Снаткина («Участок», «Московская сага» и др.), Анастасия Макеева («Анна Каренина», «Истребители» и др.), Марина Орлова («Золотые», «Барвиха» и др.), Олеся Фаттахова («Призрак на двоих», «Отель для Золушки» и др.), Алена Яковлева («Марш Турецкого», «Ради любви я все смогу» и др.), Алеса Качер («Степные волки», «12 месяцев» и др.), Мария Казакова («Гражданин Никто», «Неформат» и др.), София Каштанова («Курортный роман», «Случайная связь» и др.), Анна Горшкова («Такая работа», «Бедная Настя» и др.), Елена Захарова («От первого до последнего слова», «Любовь на миллион» и др.).

Генеральным спонсором традиционного вечера Благотворительного фонда «Русский Силуэт», который и сам на протяжении многих лет помогает раскрыть талант начинающих дизайнеров, выступает Банк ВТБ.

Поддержку и помощь в организации мероприятия оказали: компания ESTEL – ведущий российский производитель профессиональной косметики для волос; одно из крупнейших предприятий России по розливу тихих и игристых виноградных вин «Кубань-Вино», основанное в 1956 году; ведущее предприятие по производству соков и нектаров «Сады Придонья» (торговая марка «Золотая Русь»), которое использует для своей продукции лучшие фрукты со всего света; Аристо Девелоперс - одна из самых динамичных и надежных компаний на рынке недвижимости Кипра; Alcreme – молодой, быстро развивающийся бренд, выпускающий уникальный десерт – алкогольное мороженое, которое выступает отличной альтернативой алкогольным коктейлям и напиткам; Московский клуб визажистов «ФОРУМ», который уже больше двадцати лет помогает создавать make-up образы моделей для показов на проектах «Русского силуэта»; компания ООО «Перфект» с брендами «QuoVadis» и «Waldmann», которая создает элитные высококачественные письменные принадлежности.

Дата и место проведения: 26 июня (понедельник) 2017 года. Сбор гостей: в 18.30 Галерея искусств Зураба Церетели, ул. Пречистенка, 19.