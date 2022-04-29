Александр Хилькевич: "Показ новой коллекции Татьяны Парфеновой стал главным событием модного сезона"

Выдающийся российский дизайнер Татьяна Парфенова представила свою новую демикутюрную коллекцию "Сказка". Показ с триумфом прошел на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич делится впечатлениями от показа.

Главной темой этого большого роскошного перформанса стало воображаемое путешествие в сказочную Индию, а саундтреком к нему – реплики героев из легендарного мультфильма «Золотая антилопа».

Как отмечает Александр Хилькевич, основой дизайна этой сложнейшей коллекции является гармоничный микс профессиональных конструкций, цвета и декора. Татьяна Парфенова, мастерски комбинируя сборки, плиссе и складки, абсолютно по-новому интерпретировала тему полоски, усложнив модели асимметрией, декоративными акцентами и игрой фактур.

Сильнейшая сторона показа – красота и разнообразие использованных материалов. Белоснежный хлопок, невесомые сетки, фантазийные ткани с пайетками и металлизацией, рафинированный шелковый бархат создавали впечатление радости и счастья.

Художественный дар Парфеновой проявил себя в мотивах бесподобных вышивок и росписи по ткани. Эффектные пейсли, гигантские бабочки, экзотические птицы и звери, острые сочетания цветочных и геометрических рисунков, ироничный тромплёй – безграничное воображение мастера подарило публике совершенно новый мир – волшебный и яркий.

Отличительная особенность коллекции и показатель профессионализма Модного дома Парфеновой – это грамотно разработанный ассортимент, главными героями которого стали эфемерные топы, выстеганные мини-куртки, благородные бархатные туники, удивительные модели с изображениями прекрасных животных и, конечно, живописные шарфы с фирменной вышивкой. Также в числе фаворитов летящие платья и юбки. Глядя на эти невесомые модели, невозможно поверить, что для каждого такого изделия требуется более 20 м ткани.

Восторженная публика устроила дизайнеру 20-минутную овацию, а финал показа повторили дважды.

Как отметил Александр Хилькевич: «Новая коллекция Татьяны Парфеновой стала не только главным событием модного сезона, но и символом возрождения российской моды в целом».