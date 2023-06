BAON объявил об обновлении бренда

Необходимо соответствовать актуальным тенденциям, потребностям аудитории и ее стилю жизни, трансформироваться, но при этом сохранять всё лучшее – высокое качество, технологичность, широкий ассортимент. Именно эти тезисы взяты в основу проекта обновления BAON, которое начинается с первых дней лета. В первую очередь бренд презентует стильный логотип, затем изменения коснутся бренд-атрибутики и уже в июле состоятся первые открытия розничных магазинов в новом концепте. Также в компании запущен проект по преобразованию и модификации сайта baon.ru.

Обновляется не только визуальная составляющая бренда, но и коллекции одежды. За прошедший год BAON уже увеличил ассортимент на 50% за счет новых интересных направлений: успешно продаются линия базовой одежды Must have и лимитированная коллекция BAON Why not. В этом году была презентована абсолютно новая спортивная капсула Level Up.

Модели бренда позволяют формировать образы, которые останутся актуальными несколько сезонов, подчеркивают индивидуальность и дают свободу самовыражения. Концепция BAON заключается в стиле без жестких рамок: бренд создает одежду, в которой каждый будет выглядеть элегантно и при этом чувствовать себя естественно и непринужденно.

Илья Анатольевич Ярошенко, генеральный директор BAON: «Текущий год для нас - это год трансформации и преобразований. Перед нами стоит много сложных и интересных задач. Одна из них - это обновление бренда. Сегодня мы готовы презентовать наш новый логотип, который, по нашему мнению, отражает изменения, которые произошли с брендом и продуктом. Это лишь первый этап глобальной работы, которую мы сейчас проводим».