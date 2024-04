BAON ПРОДОЛЖАЕТ ОТКРЫВАТЬ МАГАЗИНЫ В ОБНОВЛЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ

В марте 2024 года бренд BAON продолжил открытие новых проектов: красивые и удобные локации расположились в Ростове-на-Дону в ТРЦ «Золотой Вавилон» и Ярославле в ТРЦ «Аура». Комфорт, удобный шопинг, актуальные коллекции и приятный дизайн – все это в обновленном концепте ритейла, который компания показала в 2023 году как часть полномасштабного ребрендинга.

По словам директора розничной сети BAON Ирины Постниковой: «Главная цель нового концепта магазинов: сделать более привлекательное и удобное для покупателей пространство. Естественно, это должно подтверждаться и коммерческими показателями. Уже с первых дней работы открытых после реконструкций магазинов мы видим прирост трафика до 20% относительно прошлого года. С удовольствием наблюдаем, что изменения нравятся нашим покупателям: люди готовы больше времени проводить в магазине, что отражается на комплексности покупок и среднем чеке».



В светлом пространстве магазина с лаконичным интерьером появились новые функциональные элементы и необычные арт-элементы, подчеркивающие легкость интерьера. Основной задачей бренда по-прежнему является сделать процесс выбора и покупки максимально комфортным: удобная навигация, просторные примерочные, а также комфортная лаундж зона, где можно расслабиться после шопинга, передают основную идею бренда о стиле без жестких рамок.

В дизайне магазинов поддержана идея привнесения экстерьера в интерьер: отделка под камень и натуральные деревянные фактуры сочетаются со стенами под бетон, а растения и мебель в зонах отдыха создают ощущение присутствия на загородной веранде.

В основе проектирования магазина лежит структура коллекции: оборудование позволяет легко выстраивать зонирование по темам и представлять текущий ассортимент бренда с необходимыми акцентами. Помимо качественной и разнообразной верхней одежды, в создании которой у бренда безусловная экспертиза, в магазинах представлены и другие линейки: офисные модели, комфортные костюмы из футера, трикотаж, всегда актуальный деним и трендовые лимитированные коллекции бренда: дропы верхней одежды Outwear Limited Edition с бомберами и must have модного гардероба BAON Why not?