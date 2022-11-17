Eco-friendly – тренд на осознанное потребление

Осознанность – это внимательное отношение к происходящему, себе и своим чувствам, возникающим от того, что происходит вокруг. Именно так современные психологи характеризуют одну из наиболее важных сегодня способностей человеческой психики. Однако за этим кроется несколько больше, чем просто эмоции и паттерны поведения: осознанность приходит и в сферу потребления, и в ощущение прекрасного, и в процессы созидания.

Ярким примером осознанности в мире красоты и стиля может стать коллекция «Эконики» EKONIKA X CHILICHOICE, созданная дизайнерами бренда совместно с известным блогером Ксенией Чилингаровой. Экокапсула показывает, как переработанные материалы могут использоваться вторично, а самая модная и стильная обувь – сохранить нашу природу.

«Забота о планете – это начать с себя!»

Могли ли вы представить, что самая стильная обувь в вашем гардеробе будет сделана из пластиковых бутылок? Но это действительно так! EKONIKA X CHILICHOICE выполнена из переработанного пластика: на изготовление 100 погонных метров материала для обуви ушло около 1200 бутылок, а одна пара обуви из экокапсулы – это минимум 2 пластиковые упаковки. Также для туфель, лоферов, балеток и сумок-шопперов использовались тунит, полиэтилен, полиэстер и растительная фибра.

Что немаловажно, но и упаковка EKONIKA X CHILICHOICE, включая ценники, сделана исключительно из экологичных материалов

Дизайнеры «Эконики», одного из самых модных и широко известных брендов в России и странах СНГ, наглядно показали: качественная и стильная обувь – это забота, причем не только о себе, но и о своей планете.

Обувь eco-friendly – что это?

Ответ на этот вопрос мы нашли у руководителя отдела по созданию коллекций «Эконики» – Марины Торовцевой.

Как выяснилось, запустить экологичную линейку в производство оказалось не так-то просто. Почти 3 года ушло у команды «Эконики» на то, чтобы разработать дизайн, концепцию и технологию для eco-friendly капсулы.

Что использовалось для EKONIKA X CHILICHOICE?

«Мы решили подойти комплексно, – рассказывает Марина, – поэтому не только материалы, из которых производятся обувь и сумки, но и вся упаковка капсулы eco-friendly». И это действительно так – «Эконика» реализовала свою идею от и до, не отходя от принятой концепции. Даже ярлыки на коробках с обувью сделаны из переработанной бумаги. А что насчёт самой обуви?

Верх туфель выполнен из переработанных пластика и кожаных волокон,

подкладка и стелька – вискоза (где содержание биомассы составляет до 75%),

подошва – тунит, на треть состоящий из переработанной резины,

задники и подноски – переработанный пластик,

шнурки – переработанный полиэстер,

упаковка – переработанная бумага и крафтовый жгут.

Примечательно, что даже на производстве материалов заботились об экологии: они изготовлены на фабрике с применением энергосберегающих технологий и 90% рециркуляцией воды.

Берем на себя ответственность!

Курс на экологичность – вот то, что «Эконика» выбрала для себя несколько лет назад и предлагает своим клиентам сегодня. Бренд, имея доступ к самым качественным, дорогим и привычным каждому натуральным материалам, предпочитает идти сложным путем. Это не только новые концепции и новый дизайн, но и абсолютно новые способы переработки, сложные элементы, создание безопасных и в то же время исключительно eco-friendly элементов обуви и аксессуаров.

Это не говорит о полном отказе бренда от натуральных материалов, но именно так в коллекции EKONIKA X CHILICHOICE удалось объединить прогрессивные технологии, заботу об окружающей среде и яркие тренды. Конечно, это потребовало массы времени и сил, однако «Эконика» выбрала для себя осознанность и ответственность не только за красоту и стиль, но и за чистоту нашей планеты. Такой подход по достоинству оценили не только клиенты бренда и модные таблоиды, но и те, чье внимание занимает экология и ответственный подход к бизнесу.

EKONIKA X CHILICHOICE – уже победитель!

Рабочая группа «Эконики», создавшая экоколлекцию, получила награду корпоративной премии ГК «Новард» «Созидаем с любовью» в номинации «Созидание года». Идея бренда об осознанном потреблении, как первом шаге к лучшему будущему, по достоинству была оценена всеми членами жюри.

Дизайнерам бренда через красоту и индивидуализацию удалось привлечь внимание общественности к проблемам экологичности и разумного потребления. Вот почему яркие и стильные аксессуары и обувь из коллекции EKONIKA X CHILICHOICE стали флагманами стиля, комфорта и осознанности.

И уже сейчас «Эконика» обещает нам новые коллекции формата eco-friendly. Какими они будут? Покажет время, однако точно можно прогнозировать только одно: ежегодно бренд будет предлагать новые экологичные модели.

«Конечно, мы не сможем в ближайшее время стать 100% экологичными, – говорит Марина, – но мы будем продолжать делать шаги в сторону заботы о природе и снижения наносимого вреда при производстве, потому что дизайн – это не только продукт и тренды, дизайн – это ответственность».