Эко-устойчивая капсульная коллекция Ekonika x Chilichoice

Идейным вдохновителем капсулы Ekonika x Chilichoice стала трендсеттер и одна из самых модных девушек Москвы, издатель независимого журнала о моде, искусстве и фотографии Badlon, основательница бренда Arctic Explorer Ксения Чилингарова. Персональный хэштег Ксении #chilichoice лег в основу брендинга моделей.

«Экологичность — тренд на все будущие сезоны. Я не люблю модные спекуляции на тему осознанного потребления. Но точно знаю, что могу попробовать что-то сделать сама. Забота о планете — это начать с себя. Коллекция Ekonika x Chilichoice — моя фантазия на тему: как будет прекрасно, если каждый из нас будет бережно относиться к ресурсам и беречь то, что мы имеем. Позвольте себе пофантазировать вместе с нами. Ведь мы почти разучились это делать», — говорит Ксения Чилингарова.

О коллекции

Классические лоферы, балетки мери-джейн на спортивной подошве, лодочки — каждый может найти обувь по своим предпочтениям. В составе моделей: переработанные пластик, полиэстер, полиэтилен, тунит, а также растительная фибра и кожа без применения химии*.

В коллекцию Ekonika x Chilichoice добавлены сумки-шопперы и сумки в духе 90-х из материала на переработанной основе с содержанием кожаных волокон и подкладкой из 100% органического хлопка*.

Обувь упаковывается в розово-оранжевые коробки, созданные из 100% переработанной бумаги, с ручками из крафтовых жгутов. Этикетки для капсулы — 100% переработанная бумага.

«Экологичный — не значит серый и бежевый. Экологичный — не значит ровный и спокойный. В коллекции Ekonika x Chilichoice мы соединили сразу несколько направлений: прогрессивные новые технологии, заботу о природе, яркие тренды и позитивный посыл. То, что сейчас требуется всему миру», — делятся дизайнеры бренда «Эконика».

Факты

1. В одной паре обуви — две пластиковые бутылки. В среднем для изготовления 100 погонных метров материала для обуви и подкладки, используется 1200 пластиковых бутылок. Этим бутылкам потребуется более 400 лет, чтобы разложиться, превратившись в микропластик, одно из самых загрязняющих веществ для океанов.

2. При создании обуви и сумок используется 100% органический хлопок, при выращивании которого не оказывается вредного влияния на окружающую среду, не используются удобрения, пестициды и генномодифицированные семена.

3. 1 кв. м материала, из которого создана обувь, экономит 1 кг эквивалент выбросов CO2.

*Качество материалов одобрено организацией PETA и подтверждено международными сертификатами USDA, GRS, RCS, а также официальными исследованиями авторитетных международных лабораторий.

Коллекция Ekonika x Chilichoice представлена представлена в салонах «Эконика», интернет-магазине сети ekonika.ru и в мобильном приложении.