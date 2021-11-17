EKONIKA HOME - новая линия аксессуаров для дома

В последний год наш привычный образ жизни сильно поменялся! Мы все реже ходим на публичные мероприятия и чаще работаем из дома, который превратился в офис и стал островком безопасности и стабильности.

Именно поэтому в новом сезоне дизайнеры бренда Ekonika уделили огромное внимание работе над новой линией аксессуаров для дома Ekonika home. Это коллекция об уюте, ощущении защищённости, гармонии и заботе о себе.

Меховые лоферы и мюли из натуральной овчины, модные кожаные биркенштоки на подкладке и мягкие меховые вьетнамки – аутентичная и удобная обувь, как для дома, так и для выхода за его пределы. Например, утепленные биркенштоки станут отличными союзниками в походе за кофе.

Максимальный комфорт подарят невесомые кашемировые балетки, повторяющие изгибы стопы.

Коллекцию домашней обуви дополняют носки из кашемира и шерсти мериноса, теплые пледы и кофейный сет – чашка и блюдце, тарелки из фарфора. Изящная, стильная и минималистичная посуда, декорированная золотой краской, станет настоящим украшением дома.

Все модели уникальны, они выполнены из натуральных материалов – кожи, меха, кашемира и шёлка. Цветовая палитра коллекции выполнена в тёплых пастельных тонах и нейтральных оттенках – кремовый белый, бежевый, пыльно-розовый, серый, а также классический чёрный.

Линейка Ekonika Home поможет создать уют и атмосферу гармонии в вашем домашнем пространстве, а также станет отличным подарком к наступающим новогодним праздникам, ведь дом – это место, где так важно чувствовать себя расслабленным и защищённым.

Сайт/Интернет-магазин: ekonika.ru