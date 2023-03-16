Итальянский бренд Elena Mirò представил весеннюю коллекцию 2023

Новая коллекция Elena Mirò воплощает главные тренды сезона SS'23, в которой балом правят яркий монохром, кружевная эстетика и легкие полупрозрачные ткани.

Ключевым акцентом весенней коллекции бренда выступают монохромные образы, в которых союз ярких и интенсивных трендовых оттенков, таких как огненно-красный, лазурный, изумрудный и неоново-желтый создает эффектный и запоминающийся total-look.

Тонкая и искусная работа итальянских мастеров, а также внимание к деталям прослеживаются в каждом изделии коллекции: будь это кардиган, декорированный вышивкой кристаллами и камнями в оправе ручной работы, или блузка с юбкой, украшенные аппликацией из кружева или ажурной отделкой.

Элегантные платья остаются ключевыми изделиями каждого сезона, подчеркивая красоту и утонченность женской фигуры.

Весенняя коллекция Elena Mirò 2023 уже доступна на сайте elenamiro.ru и во всех магазинах бренда.