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ВЕЧЕРНИЕ ОБРАЗЫ ELENA MIRO

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  • 24 Июля 202313:45
Сюжеты: ELENA MIRO

Увлекательное путешествие в Марокко и яркие цветы сада Мажорель в Марракеше вдохновили дизайнеров Elena Miro на создание изысканного вечернего гардероба. Яркие небесно-голубые оттенки, соблазнительные силуэты и смелые вырезы соединились в элегантных образах, чтобы подчеркнуть женственность линий и безупречный стиль. 

Главное место среди новинок занимает летящее платье из атласной вискозы с запахом. Такие изысканные и стильные детали, как вырезы по бокам и бант, завязанный на талии, делают эту модель идеальной для летних мероприятий на открытом воздухе. Платье можно носить днем с сандалиями, а вечером обыграть с помощью аксессуаров и босоножек на каблуке, сделав образ более нарядным. 

Брючный костюм из струящейся ткани кади - еще одно украшение вечерней линии Elena Miro. Классический однобортный пиджак приталенного кроя в паре с брюками укороченной длины - всегда беспроигрышный вариант на любой выход. Фасон пиджака позволяет стилизовать его сразу несколькими способами: благодаря глубокому и узкому вырезу  его можно носить на голое тело для создания смелого и соблазнительного образа, а для более повседневного и делового - пиджак всегда можно накинуть на нежный топ в бельевом стиле.  

Новинки вечерней линии Elena Miro уже доступны на сайте elenamiro.ru и в магазинах бренда.

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