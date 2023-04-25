Презентация коллекции Весна-Лето-2023 итальянского премиального бренда Elena Miro

18 апреля в бутике Elena Miro в Галерее «Времена Года» состоялась презентация коллекции бренда Весна-Лето 2023.

Алексей Сухарев в роли приглашенного модного эксперта представил сезонную коллекцию бренда, рассказал об актуальных трендах сезона и поделился со звездными гостями советами по стилизации образов Elena Miro.

Гостями вечера стали: Олеся Судзиловская, Елена Захарова, Екатерина Вуличенко, Глафира Тарханова, Алла Довлатова, Екатерина Копанова, Александра Никифорова и др.

Коллекция Elena Mirò Весна-Лето 2023 воплощает главные тренды сезона, в которой балом правят яркий монохром, кружевная эстетика, легкие полупрозрачные ткани и цветочные мотивы.

Новая коллекция создана для утонченных и чувственных женщин, которые ценят элегантный и неподвластный времени итальянский стиль и актуальный дизайн в сочетании с премиальным качеством изделий.