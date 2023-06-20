Льняная капсула Elena Miro

Встречайте льняную капсулу Elena Miro из летней коллекции итальянского бренда.

Комфорт и натуральность — два синонима льняной ткани и два главных макротренда последних лет.



В этом сезоне дизайнеры Elena Miro активно экспериментируют с материалом. Например, привычные пастельные оттенки льняной ткани соседствуют с яркими трендовыми цветами, а некоторые модели дополнены ажурными деталями и цветочной вышивкой.



Льняные изделия из летней коллекции Elena Miro идеально впишутся как в офисные будни, так и в дресс-код вечерних мероприятий.

Капсула доступна в магазинах Elena Miro и на сайте бренда.