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Льняная капсула Elena Miro

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  • 20 Июня 202313:13
Сюжеты: ELENA MIRO

Встречайте льняную капсулу Elena Miro из летней коллекции итальянского бренда.

Комфорт и натуральность — два синонима льняной ткани и два главных макротренда последних лет.

В этом сезоне дизайнеры Elena Miro активно экспериментируют с материалом. Например, привычные пастельные оттенки льняной ткани соседствуют с яркими трендовыми цветами, а некоторые модели дополнены ажурными деталями и цветочной вышивкой.

Льняные изделия из летней коллекции Elena Miro идеально впишутся как в офисные будни, так и в дресс-код вечерних мероприятий.

Капсула доступна в магазинах Elena Miro и на сайте бренда.

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