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ИТАЛЬЯНСКИЙ БРЕНД ELENA MIRO ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВЫЙ ДРОП НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ SS'23

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  • 16 Февраля 202318:25

В основе образов новой коллекции Elena Miro SS'23 – непревзойденная элегантность, передаваемая через плавность линий, изысканность расцветок и тактильные ощущения от прикосновения нежных премиальных материалов.

В представленных новинках итальянского премиального бренда акцент сделан на отдельных деталях: ручной вышивке кристаллами, романтичном узоре Туаль де жуи с пейзажными мотивами, тонких кружевных вставках.  

Почувствуйте приближение весны с нежными образами от Elena Miro.

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