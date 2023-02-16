ИТАЛЬЯНСКИЙ БРЕНД ELENA MIRO ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВЫЙ ДРОП НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ SS'23

В основе образов новой коллекции Elena Miro SS'23 – непревзойденная элегантность, передаваемая через плавность линий, изысканность расцветок и тактильные ощущения от прикосновения нежных премиальных материалов.

В представленных новинках итальянского премиального бренда акцент сделан на отдельных деталях: ручной вышивке кристаллами, романтичном узоре Туаль де жуи с пейзажными мотивами, тонких кружевных вставках.

Почувствуйте приближение весны с нежными образами от Elena Miro.