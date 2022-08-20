Коллекция Ekonika FW’2022 уже в продаже!

Новая коллекция бренда «Эконика» осень-зима 2022-23 объединяет в себе разные модные эпохи. На этот раз дизайнеры бренда перевоплотили самые культовые модели обуви и аксессуаров, выполнив их в современных материалах, актуальных оттенках и дополнив трендовыми деталями.

Премиальная линия Ekonika Premium привлекает внимание необычными акцентами и изяществом исполнения. Уникальные дизайнерские детали в отделке обуви и аксессуаров способны придать оригинальность любому образу и не останутся незамеченными.

В коллекции Ekonika дизайнеры вновь искусно собрали актуальную базу и трендовые детали. Результатом стали модели, которые как произведения искусства, общаются с нами на особом художественном языке.

Модели линейки Portal во многом опережают свое время, предвосхищая становление новых тенденций. Здесь акцентный каблук, яркая тракторная подошва, ботинки в маскулинном стиле, лаковые ботильоны на высоком устойчивом каблуке, остромодный квадратный мыс — всё говорит о том, что комфорт теперь приобретает индивидуальные и смелые черты.

Классические лоферы и лоферы на утолщенной подошве, туфли-лодочки, ботильоны-чулки, сапоги-трубы, ботинки в маскулинном стиле, модели в стиле спорт-шик, самые актуальные аксессуары — новинки уже можно увидеть в салонах сети, на сайте www.ekonika.ru и в мобильном приложении бренда.