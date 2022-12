КОЛЛЕКЦИЯ SCOTCH&SODA ОСЕНЬ-ЗИМА

Коллекция Осень-Зима 2022 отражает свободомыслие и бесконечный оптимизм бренда Scotch & Soda – стремление мечтать, удивляться и не бояться быть собой. Основой для создания коллекции стали природные явления Земли – ведь планеты красивее невозможно найти. Уникальные принты, вдохновленные многообразием небосвода, дикой природой и прогулками на свежем воздухе, являются ключевыми элементами в одежде.

Коллекция воспевает наше увлечение космосом и интерес за его наблюдением, одновременно придавая большое значение имеено нашей планете - Земле. Взяв за основу «свободу духа» бренда, коллекция раскрывает эту тем с помощью повседневных образов, трикотажных изделий, космических принтов.

Оптимистичное настроение передаётся в графике (яркие рисунки с изображениями планет) и цитатах, напечатанных на футболках и свитшотах, таких как Free spirit of Amsterdam (свободный дух Амстердама) воплощая кредо бренда, а также надписями Down to Earth, Out of this planet, With Love ии многими другими.

Коллекция доступна в официальном онлайн-магазине бренда www.scotch-soda.ru и во Флагманском бутике в ТРЦ Европолис Ростокино в Москве.