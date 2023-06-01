Босоножки, мюли, лаконичные сумки и аксессуары — летние капсулы Ekonika и Ekonika Premium помогут собрать актуальный стильный гардероб на солнечное лето.

EKONIKA

Чистота форм и линий выходит на первое место — базовые модели обуви и аксессуаров начинают звучать по-новому. Центральное место в капсуле занимают туфли и босоножки на платформе и устойчивом каблуке, лаконичные мюли и лоферы, отражающие ключевые подиумные тренды, пары в стиле спорт-шик, а также яркие и акцентные модели обуви, сумок и аксессуаров.

Сочные розовые, оранжевые, зеленые, синие, лиловые оттенки и актуальный принт под питона в пыльно-голубом цвете — для смелых акцентов, благородные коричневые и белые, хрестоматийные черный и красный — как основа для базового гардероба. Новинки легко можно встроить в роскошный вечерний наряд, повседневные городские образы и собрать комплекты для летних путешествий.

EKONIKA PREMIUM

Искусство ручной работы и последние модные тенденции создают новые стильные контексты. Увидеть, прикоснуться, впитать ощущения роскоши — приглашаем погрузиться в атмосферу легкости и свободы, соседствующей с элегантностью и женственностью, с самыми фактурными новинками из летней коллекции EKONIKA PREMIUM.

Плетеные сумки и обувь сделаны мастерами вручную из натуральной кожи. Создание одной сумки занимает три дня, в каждой получается уникальный узор, а техника делаем модель долговечной и возводит в категорию хорошей модной инвестиции.

Часть моделей украсили элементами, которые не останутся незамеченными и днем, и под звездами. Стразами украшены мюли на каблуках и босоножки, а пряжки на некоторых мюлях, туфлях и сумках инкрустированы кристаллами вручную. Отдельного внимания заслуживает трендовое украшение для тела в виде сетки из серебристого бисера, которое можно регулировать на поясе и носить поверх одежды.

Для создания лаконичных моделей сумок из капсулы дизайнеры выбрали натуральную кожу наппа особой выделки в благородных оттенках черного, красного, дымчатого и коричневого. Принт под леопарда, мягкий велюр, художественное тиснение — притягивают взгляды и способны стать главным героем любого образа.

За комфорт отвечают стельки “footbed” у сандалий и мюли. В них можно смело отправиться на длительную прогулку в жаркую погоду — для изготовления стельки используются легкий мягкий пластик, обтянутый натуральной кожей. Подошва выполнена из облегченной резины, которая не промокает, дает дополнительную гибкость и не скользит.

Летняя капсульная коллекция уже представлена в интернет-магазине ekonika.ru и в магазинах сети.