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Весна-лето 2022 (7)
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Летняя коллекция бренда Scotch & Soda 2022

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  • 22 Июля 202211:15
Сюжеты: Весна-лето 2022

Коллекция Лето 2022 излучает вечный оптимизм бренда Scotch & Soda через летнее настроение, которое объединяет ретро принты, тропические мотивы, солнечные цвета и яркие акценты с фирменным стилем бренда.
Легко соединяя привычное и неожиданное, коллекция предлагает современный гардероб на каждый день, а также акцентные вещи для создания стильных образов. Наследие бренда представлено уникальными деталями, обновленными элементами из архивных коллекций - например, небольшими скрытыми текстовыми вышивками, говорящими логотипами и поясными сумками с принтами.

О бренде:
Бренд Scotch & Soda основан в Амстердаме в 1985 г. и воспевает свободу духа, свойственную его родному городу. Создавая уникальную продукцию, этот бесконечно оптимистичный бренд делает ставку на индивидуальность, верность своей природе и силу самовыражения - всё это отражается в каждой модели бренда Scotch & Soda.
Бренд Scotch & Soda выпускает коллекции для мужчин, женщин, детей, коллекции изделий из денима, линейки очков, ароматов и аксессуаров, занимая уникальное место в современной индустрии моды.

Официальный интернет-магазин бренда: https://scotch-soda.ru/

 

 

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