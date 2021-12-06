Mix & Match коллекция Triumph

Немецкий бренд Triumph представляет коллекцию комфортной одежды для сна и отдыха в духе Mix & Match.

Все модели коллекции выполнены в едином стиле и легко комбинируются между собой: мягкие брюки в клетку с широкими карманами сочетаются с кремовым топом или нежными бралеттами и умными бюстгальтерами из линейки Shape Smart, а уютная «мужская» пижама, дополненная кружевными бра Amourette, идеально подойдет для расслабленных домашних вечеринок в канун Рождества и Нового года.

Бонусом к пижамам идут пушистые тапочки – низкие и высокие – с помпонами, а также носки с «зимним» орнаментом.

Коллекция будет представлена во всех российских магазинах бренда уже на этих выходных.