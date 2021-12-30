Праздничная коллекция Triumph

Немецкий бренд Triumph, который на протяжении 135 лет остается экспертом в создании инновационных моделей, представляет праздничную коллекцию нижнего белья и домашней одежды. Для создания самой красивой коллекции в году дизайнеры бренда вдохновлялись уникальностью женского тела и многообразием его форм.

Этой зимой бренд предлагает выбрать в качестве подарка удобное и красивое белье, которое станет отправной точкой в подготовке соблазнительного образа. Изысканные ткани, роскошное кружево в сочетании с идеальной посадкой не оставят равнодушной ни одну женщину.

Модели-бестселлеры коллекции Amourette с ее винтажным обаянием и современными технологиями обеспечивают не только идеальную поддержку груди, но и комфорт и удобство вне зависимости от типа форм - бра с плотной или мягкой чашечкой представлены в размерах от А до D. Модели из плоского стрейч-кружева с гладкими краями незаметны под одеждой и созданы, чтобы подчеркнуть красоту женского тела. Особое внимание стоит обратить на комплекты в трендовых и многогранных цветах пудры, малинового вина и тауп.

Линейка повседневного белья Everyday с широким выбором бюстгальтеров с плотными чашечками и мультифункциональными бретелями или мягких бралеттов обеспечивает непревзойденный комфорт в течение дня и подходит для любого настроения и случая. В пару к бра по традиции можно подобрать соблазнительные трусики-бразильяна, отделанные кружевом или хипстеры из ультрагладкого материала.

В Новогодней коллекции бренда нашлось место и домашней одежде – элегантным «подарочным» сорочкам, а также игривым пижамам с принтами и аппликациями, выполненным из теплого уютного хлопка и фланели. Все модели легко комбинируются между собой: мягкие брюки в клетку с широкими карманами сочетаются с кремовым топом или умными бюстгальтерами из линейки Shape Smart, а уютная «мужская» пижама, дополненная кружевными бра Amourette, идеально подойдет для расслабленных домашних вечеринок в канун праздников.