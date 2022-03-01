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Triumph представляет новую весеннюю коллекцию

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  • 01 Марта 202211:15
Сюжеты: Triumph

При создании новой коллекции дизайнеры Triumph обратились к канонично женственным силуэтам 60-70х годов, которые стали основой для элегантных фасонов, дополненных чувственной кружевной отделкой и тюлевыми вставками. Зима позади – настало время освежающей весенней палитры, в которую вошли сдержанная пастель и нежные принты с полевыми цветами. В коллекции представлены классические бюстгальтеры с идеальной посадкой и легким пуш-апом для создания максимально естественной формы, невесомые бралетты с эффектом «второй кожи», варианты для большой груди, а также smart-модели, деликатно корректирующие фигуру. 

По-весеннему свежие оттенки, «цветочные» кружева и принт на тончайшей ткани – новая линейка появится во всех магазинах бренда, а также маркетплейсах LAMODA и WILDBERRIES уже в феврале. 

Triumphlingerie.ru

www.instagram.com/triumphlingerie/

#TogetherWeTriumph

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