Новый имидж Amourette от Triumph

Новая коллекция линейки Amourette – настоящего бестселлера Triumph с 1954 года – это идеальная посадка, инновационные технологии и премиальные материалы. Вдохновением для коллекции послужили уникальность женского тела и многообразие его форм.
В этом сезоне коллекция представлена в трендовых и многогранных цветах пудры, малинового вина и тауп.
Модели из плоского стрейч-кружева с гладкими краями незаметны под одеждой и созданы, чтобы подчеркнуть красоту женского тела.
Революционный бюстгальтер без бретелек с формованной гладкой чашкой поддерживает даже самые пышные формы без ущерба для комфорта благодаря гибкой 3D резинке и инновационной эластичной ленте с жидким силиконом.
Коллекция будет доступна во всех магазинах Triumph, а также маркетплейсах LAMODA и WILDBERRIES.
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