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Новый имидж Amourette от Triumph

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  • 02 Ноября 202116:52
Сюжеты: Triumph

Новая коллекция линейки Amourette – настоящего бестселлера Triumph с 1954 года – это идеальная посадка, инновационные технологии и премиальные материалы. Вдохновением для коллекции послужили уникальность женского тела и многообразие его форм. 

В этом сезоне коллекция представлена в трендовых и многогранных цветах пудры, малинового вина и тауп. 

Модели из плоского стрейч-кружева с гладкими краями незаметны под одеждой и созданы, чтобы подчеркнуть красоту женского тела. 

Революционный бюстгальтер без бретелек с формованной гладкой чашкой поддерживает даже самые пышные формы без ущерба для комфорта благодаря гибкой 3D резинке и инновационной эластичной ленте с жидким силиконом. 

Коллекция будет доступна во всех магазинах Triumph, а также маркетплейсах LAMODA и WILDBERRIES. 

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