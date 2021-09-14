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Ольга Носкова

«ЭКОНИКА» ОСЕНЬ-ЗИМА 2021

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  • 14 Сентября 202109:51
Сюжеты: Эконика, Осень-зима 2021-22

В новом сезоне осень-зима дизайнеры бренда вдохновлялись динамичным ритмом жизни современной девушки, тем как она развивается в новой реальности и адаптирует последние тренды в своих образах. Через призму образа жизни героини в направлениях коллекции прослеживаются мотивы урбанизма, элегантного спорт-шика и эстетика минимализма нулевых. 

Вслед за быстро меняющимся миром дизайнеры базовой линии Ekonika вводят новые формы и силуэты - модели с закругленным мысом, пары каре, «рыбацкие» сапоги на утолщенной подошве со свободным голенищем, сумки хобо, в которые поместится вся жизнь, и компактные варианты с необычным дизайном.  Лаконичные, при этом стильные силуэты поддерживает благородная цветовая палитра: насыщенный коричневый, хаки, освежающий TAFFY, дорогой бордо и незаменимый черный.

Осенне-зимняя коллекция премиальной линии Alla Pugachova выдержана в благородной стилистике  и заслуживает особого внимания. В коллекции выделяются модели из гладкой высококачественной кожи, супер широкие лаковые сапоги  трубы, жокейские сапоги, модели с необычными подошвами и каблуками, тиснением под крокодила, с актуальными цепочками  и пряжками. Настроение передают  теплые оттенки и текстуры в лоферах, ботильонах и сумках. 

Коллекция доступна во всех салонах «Эконика», онлайн на www.ekonika.ru, а также в  мобильном приложении бренда с августа 2021 года.

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