Модные купальники лето 2022

Скоро лето)

До лета осталось меньше, чем полгода, многие отели уже предоставляют услуги раннего бронирования на июль и август, поэтому самое время задуматься о том в чем покорять средиземноморские курорты этим летом. Всем нам хочется, чтобы тот идеальный купальник соответствовал модным тенденциям, был ярким и привлекательным. В идеале конечно он должен подчеркнуть еще все достоинства фигуры и скрыть от взглядов посторонних то, на чем акцентировать внимание мы не хотим. Именно такие купальники 2022 мы представляем сегодня вашему вниманию

Тенденции

Если вам нужен модный купальник, которому будут завидовать на пляжах Ибицы или Никки бич на лазурном побережье, то подобрать его очень просто. Посмотрите показы ведущих модных домов и выберете модель, которая наиболее подходит вашему типу фигуры и коже.

Асимметрия

Купальники с лямкой на одно плечо и слитные купальники с вырезами на талии были популярны прошлым летом и нет никаких основания что эта тенденция не перекочевала в этот год. Они удобны, выглядят стильно и красиво, будут хорошо смотреться не только на пляже, но и вместе с шортами.

Хорошим вариантом станет купальник из коллекции Sea Dive от Seafolly. Он сочетает в себе простые, чистые силуэты с уникальной волнистой текстурой для создания современных минималистичных вещей и коллекции, столь же синонимичной лету, как и сама Seafolly. Играйте по-своему, используя цвета, стили и силуэты, которые можно смешивать и сочетать в соответствии с вашим чувством стиля.

Высокая талия

Такой фасон был популярен уже несколько лет назад, но благодаря высокой практичности он полюбился многим девушкам, поскольку позволяет скрывать некоторые части фигуры. Это делает его модным на протяжении нескольких лет, вы можете быть уверены, что тренд на высокую талию не закончится к лету, а значит вы будете одной из главных модниц пляжа.

Воланы

Купальники с рюшами или воланами станут одним из самых романтичных трендов лета 2022 года. Они игривы и женственны, особенно в белом и пастельных цветах, именно поэтому так полюбились многим девушкам.

Модные цвета

Оригинальным купальник может быть необязательно благодаря форме или аксессуарам. Самое яркое тому подтверждение – нюдовые оттенки, создающие эффект обнаженного тела. Важное значение имеет цветовая гамма бикини. По задумкам дизайнеров в новом летнем сезоне особенной популярностью будут пользоваться несколько цветов:

Зелёный цвет лучше всего способен передать летнее настроение, именно поэтому он становится главной тенденцией лета 2022 года. Не ограничивайте себя и экспериментируйте со всеми оттенками от ярко салатового и ментолового до цвета хаки. Тренд на зелёный цвет возник из-за нехватки «природных» оттенков из-за закрытия на карантин. Многие известные дизайнеры используют его не только для купальников, но и для повседневной одежды.

Яркая фуксия идеально смотрится как на загорелой коже, так и в начале отпуска. Необычный цвет будет притягивать внимание к вам, делая украшением всего пляжа. Тренд на этот цвет появился ещё летом 2020 года, но продолжает сохраняться, многие дизайнеры успешно перенесли его и на повседневную одежду. Купив бикини в одном из оттенков фуксии вы сможете подчеркнуть цвет своих волос.

Фактуры

Ставшие популярными в прошлом году жатые купальники сохраняют интерес к себе и в новом сезоне. Главные их достоинства - необычный внешний вид, хорошая посадка и комфорт. Они подходят девушкам с любой фигурой. Благодаря тому, что ткань хорошо прилегает к коже и тянется, она подчеркнет все ваши изгибы.

Одна из особенностей жатых моделей - нестандартный внешний вид, это значит, что использовать их можно в качестве не только купальников, но и повседневной одежды. Слитные модели заменят боди, а верх от бикини станет интересным вариантом топа.

Плюш - модная тенденция 2022. Такие купальники помогут насладиться летом в полном размере. Особенно в этом поможет модель в стиле Ривьеры с классическим фасоном и текстурными тканями, дополненными тонкой отделкой галстуком. Уникальная текстура в виде отделки в горошек позволяет объединить моду прошлого и настоящего.