Обновления марки Alla Pugachova

С этого сезона в премиальной линии Alla Pugachova запускаются важные обновления! Марка обретает второе дыхание и будет жить под новым названием Ekonika Premium.
Теперь линия будет носить имя Ekonika Premium, привычный логотип сокращается до короткого AP, а графика фирменного стиля станет более современной и лаконичной.
AP – аббревиатура от предыдущего названия торговой марки Alla Pugachova, это сохранение преемственности в коллекции любимой миллионами женщин.
Изменения затронут не только название, но и фирменный стиль. Упаковка приобретает чёрно-белую гамму, что подчёркивает минимализм будущих коллекций.
Это важное изменение - новая веха в истории марки AP. Классические модели, глубокие цвета и уникальные модели – обновлённая коллекция Ekonika Premium уже в продаже!
За новым логотипом следует новая история!
Сайт/Интернет-магазин: www.ekonika.ru
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