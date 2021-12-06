Обновления марки Alla Pugachova

С этого сезона в премиальной линии Alla Pugachova запускаются важные обновления! Марка обретает второе дыхание и будет жить под новым названием Ekonika Premium.

Теперь линия будет носить имя Ekonika Premium, привычный логотип сокращается до короткого AP, а графика фирменного стиля станет более современной и лаконичной.

AP – аббревиатура от предыдущего названия торговой марки Alla Pugachova, это сохранение преемственности в коллекции любимой миллионами женщин.

Изменения затронут не только название, но и фирменный стиль. Упаковка приобретает чёрно-белую гамму, что подчёркивает минимализм будущих коллекций.

Это важное изменение - новая веха в истории марки AP. Классические модели, глубокие цвета и уникальные модели – обновлённая коллекция Ekonika Premium уже в продаже!

За новым логотипом следует новая история!

Сайт/Интернет-магазин: www.ekonika.ru