Первый день «Недели моды Seasons Fashion Week» 2021 открылся дефиле от «русского Армани» Игоря Чапурина

22 сентября 2021 прошло открытие «Недели моды Seasons Fashion Week», приуроченной к ребрендингу ТГ «Модный сезон». Торговая галерея «Seasons» собрала на Охотном ряду именитых и начинающих дизайнеров, а также всех поклонников fashion-индустрии столицы и не только. Следуя современной тенденции «see now, buy now», галерея предлагает своим гостям возможность приобрести актуальную новинку сразу же после шоу или модного показа, не дожидаясь ее появления в бутиках, что раньше было доступно лишь ограниченному кругу покупателей.

В день открытия Seasons Fashion Week настоящей сенсацией стал показ от мастера лаконичных линий и графично-чистых цветов Игоря Чапурина. В коллекции prêt-a-porter fall-winter 2021/22 дизайнер вновь прибегает к своему излюбленному приему – миксу свободных силуэтов и четких линий, повторяющих формы человеческого тела. Обтягивающие бадлоны сочетаются с объемными пальто, а укороченные трикотажные топы с массивными пуховыми анораками и бомберами. Нежность струящихся шелковых платьев и блуз с драпированными рукавами оттеняет геометрическая четкость жакетов и строгая аскетичность прямых и ультра-широких брюк. Игорь Чапурин по традиции использует натуральные материалы, в том числе шерсть, хлопок и шелк, созданные по заказу бренда на мануфактурах в регионе Комо. Однако в коллекции присутствуют и материалы вторичной переработки, прежде всего хлопок и эко-кожа. Глубокий символизм феномена «пути» и его интерпретация в кинематографе вдохновили дизайнера на создание коллекции.

Гостями закрытого показа стали — Владислав Лисовец, Василий Вакуленко, Аврора, Марина Добровинская, Ирина Чайковсая, Лидия Александрова, Юрате Гураускайте, Ольга Панченко, Константин и Ольга Андрикопулосы, Виктория Андреянова, Саша Фролова, Алена Куталия, Наталья Толстая и Игорь Гривин.

При поддержке генерального партнера – официального дилера Porsche автосалона «Порше Центр Рублевский», представившего элегантные автоновинки Porsche Taycan 4S и Targa Limited Edition, и официальных партнеров мероприятия – премиальных брендов косметики EMVY и Vivienne Sabo, а также официального дистрибьютора элитного массажного оборудования Yamaguchi первый же день модной недели был полон яркими и запоминающимися событиями.

Информационными партнерами «Недели моды Seasons Fashion Week» выступили телеканал RU.TV и Радио Monte Carlo, Moda 24/7, ICON LIFE, Celebrity TV, Designers from Russia.

Свое видение тенденций нового fashion-сезона 23 сентября представят и другие «звездные» дизайнеры: Ksenia Knyazeva, чей творческий принцип – безупречное качество и доступные цены авторской одежды от кутюр на городских улицах, и Виктория Цыганова с брендом TSIGANOVA – современным и актуальным прочтением богатых культурных традиций нашей страны.

Также 23 сентября в рамках Seasons Fashion Week состоится конкурс молодых дизайнеров и показ лучших работ выпускников Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), а 24 сентября гостей модной недели ожидает шоу-выступление мастеров Союза художников России, представленное брендом пляжной одежды Louberry, на котором будет создано авторское кимоно в технике «батик» на натуральном шелке.

На протяжении всей «Недели моды Seasons Fashion Week» гостей ожидают множество дефиле от известных и подающих большие надежды дизайнеров, public talk с обсуждением острых актуальных тем, встречи и мастер-классы от профессионалов в различных областях модной индустрии. Так, например, юрист и автор книги «Право в индустрии моды» Анна Гейнеман даст рекомендации в области Fashion Law.

Завершающий день Seasons Fashion Week будет отмечен показом постоянного участника Moscow Fashion Week и Neva Fashion Week и члена Союза Дизайнеров Москвы Георгия Блека, чей бренд George Black хорошо знаком знатокам моды выверенным сочетанием сдержанных форм и уникальных принтов.