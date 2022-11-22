Smart fashion Игоря Чапурина на открытии Недели моды Seasons Fashion Week

16 ноября в Торговой Галерее SEASONS успешно прошло открытие Недели моды Seasons Fashion Week SS’2023.

Первый день был отмечен впечатляющим показом от хедлайнера Игоря Чапурина. Модный Дом CHAPURIN представил на подиуме новую коллекцию “see now buy now” осень-зима’23 – это идеально скроенные вещи, формирующие базовый дизайнерский гардероб без привязки к конкретному сезону. Марка продолжает развиваться в направлении smart fashion, сочетая архитектурные силуэты, идеальное качество итальянских тканей и небанальную цветовую палитру. В новом сезоне дизайнер бренда делает акцент на четких плечах пиджаков и жакетов, прямых брюках и утрированно объемных пальто. Дизайнер сосредоточился на спокойной цветовой гамме, где превалируют черный, беж и экрю, а также оттенки зеленого, желтого и сирени.

Перед показом на втором этаже Торговой Галереи Seasons для гостей было организовано препати в концептуальном пространстве PORT À SEASONS. Гости смогли познакомиться с коллекциями брендов, которые участвуют в показах, поиграть в мини-гольф, угоститься коктейлями и послушать музыкальную группу Hollywood music show.

Среди звездных гостей были: Влад Лисовец, Жасмин, Илья Бачурин, Лидия Александрова, Сергей Зверев, Максим Завидия, Эльвира Янковская, Евгения Белоусова, Евгения Плотникова, Саша Попова, Мария Гончарук, Анастасия Тукмачева, Яна Гузей, Светлана Степанковская.