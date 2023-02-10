Весенние коллекции Ekonika Premium, Ekonika, Portal

«Эконика» представила новую весенне-летнюю коллекцию обуви и аксессуаров 2023, пробуждающую красоту. Центральное место в ней занимают модели в свежих оттенках, трендовых принтах, культовых вневременных фасонах и современных силуэтах.

Ekonika Premium

Энергия обновления деликатно коснулась каждой модели в коллекции премиальной линии. Элегантные и женственные модели появляются в новых насыщенных оттенках, актуальных фактурах и принтах — например, в металлике и леопарде. Вневременные казаки теперь похожи на элегантные ботильоны, универсальные туфли дополнены актуальными металлическими деталями, классические модели приобретают трендовую танкетку. Также в коллекции появились кожаные плетеные сумки ручной работы.

Ekonika

Эффектный принт под питона и главные цвета модного сезона — от свежих красных, синих, зеленых до нейтральных оттенков — шалфей, молочный, дымка, коричневый, бежевый, серый. Классические лоферы, туфли-лодочки, ботильоны и лаконичные сумки становятся универсальнее и подходят как для вечерних образов, так и на каждый день.

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Дизайнеры собрали необычные и актуальные модные форматы — платформу, объемные сандалии, фигурные каблуки. Базовые оттенки разбавлены эффектными яркими оттенками — неоновым лаймом, жизнерадостным розовый и гармонизирующим лазурным. Вдохновленные стилистикой 2000-х модели-трансформеры со съемными элементами, базовые и лаконичные пары с крупными кристаллами, фантазийные каблуки, фигурные платформы и яркие акценты — для новых и самых смелых образов на весну.

Коллекция уже в продаже в розничных магазинах сети, в онлайн-магазине ekonika.ru и в мобильном приложении бренда.

Сайт/Интернет-магазин: ekonika.ru