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Ольга Носкова

Весенние коллекции Ekonika Premium, Ekonika, Portal

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  • 10 Февраля 202320:11
Сюжеты: Эконика

«Эконика» представила новую весенне-летнюю коллекцию обуви и аксессуаров 2023, пробуждающую красоту. Центральное место в ней занимают модели в свежих оттенках, трендовых принтах, культовых вневременных фасонах и современных силуэтах.  

Ekonika Premium

Энергия обновления деликатно коснулась каждой модели в коллекции премиальной линии. Элегантные и женственные модели появляются в новых насыщенных оттенках, актуальных фактурах и принтах — например, в металлике и леопарде. Вневременные казаки теперь похожи на элегантные ботильоны, универсальные туфли дополнены актуальными металлическими деталями, классические модели приобретают трендовую танкетку. Также в коллекции появились кожаные плетеные сумки ручной работы. 

Ekonika

Эффектный принт под питона и главные цвета модного сезона — от свежих красных, синих, зеленых до нейтральных оттенков — шалфей, молочный, дымка, коричневый, бежевый, серый. Классические лоферы, туфли-лодочки, ботильоны и лаконичные сумки становятся универсальнее и подходят как для вечерних образов, так и на каждый день. 

Portal

Дизайнеры собрали необычные и актуальные модные форматы — платформу, объемные сандалии, фигурные каблуки. Базовые оттенки разбавлены эффектными  яркими оттенками — неоновым лаймом, жизнерадостным розовый и гармонизирующим лазурным.  Вдохновленные стилистикой 2000-х модели-трансформеры со съемными элементами, базовые и лаконичные пары с крупными кристаллами, фантазийные каблуки, фигурные платформы и яркие акценты — для новых и самых смелых образов на весну. 

Коллекция уже в продаже в розничных магазинах сети, в онлайн-магазине ekonika.ru и в мобильном приложении бренда. 

Сайт/Интернет-магазин:  ekonika.ru

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