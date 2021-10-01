Влюбленные в формы

Этой осенью немецкий бренд Triumph, который на протяжении 135 лет остается экспертом в создании инновационных моделей, представляет абсолютно новую гибридную линейку корректирующего белья.

Shape Smart дарит женщинам идеальную форму, подчеркивая натуральную красоту тела, и оказывает всестороннюю поддержку, благодаря интеллектуальной 4D-конструкции.

Для создания самой функциональной и практичной линейки Shape Smart дизайнеры Triumph вдохновлялись уникальностью женского тела и многообразием его форм.

Shape Smart— это легкие, неощутимые модели бесшовных бюстгальтеров, трусиков, боди и корсетов, которые полностью изменят взгляд на белье для коррекции фигуры. Каждая модель помогает женщинам полюбить свое тело, подчеркивая натуральную красоту изгибов и сглаживая все то, что хотелось бы скрыть. Удобная посадка и лучшая поддержка обеспечены, даже для пышных форм (размер чашки D+).

Уникальность моделей Shape Smart заключается в том, что они оснащены интеллектуальной 4D-конструкцией, благодаря которой бюстгальтер обладает эффектом «второй кожи» и идеально поддерживает грудь даже при изменении ее размера - в результате набора или снижения веса, при менструации или беременности.

Размерный ряд разработан по революционной системе и подходит для широкого диапазона форм тела и размеров бюста от A до D+. Лазерная обработка краев делает это бесшовное белье удивительно удобным, а новые функциональные модели лямок плавно поддерживают тело со всех сторон и не создают некрасивых неровностей на груди и спине.

Triumph предлагает корректирующее белье, которое можно носить даже с приталенными платьями и обтягивающими юбками, при этом не чувствовать скованность или дискомфорт и наслаждаться естественным красивым силуэтом.

Коллекция будет доступна во всех магазинов Triumph, а также маркетплейсах LAMODA и WILDBERRIES.