Яндекс Маркет и Эконика представили совместную коллекцию обуви и аксессуаров

В основе коллаборации Яндекс Маркет x Ekonika #вневремени лежат универсальные модели Эконика, выполненные в трендовых оттенках сезона.

Центральное место в коллаборации занимают дутсы (от рус. «дутики» и англ «boots») — новый формат обуви для города, совмещающий комфорт, многофункциональность и современный дизайн. «Во время работы мы представляли себе древнего человека, которому важно было иметь теплую, удобную, долговечную обувь — как, например, унты. Думаем, что современному человеку это тоже важно, поэтому мы взяли за основу один из вневременных силуэтов обуви и представили его в современном исполнении», — поясняют креаторы Яндекс Маркета и Эконики.

Совместный проект отражает стремление брендов к этичному подходу: как в самих изделиях, так и в упаковке использованы переработанные материалы. Для внешнего слоя дутсов использован полиэстер из переработанных пластиковых бутылок. Мягкая стелька, напоминающая по фактуре плотный мех, наполнитель в дутсах, сохраняющий тепло, тесьма, резинки и шнурки — также на 100% изготовлены из вторичного пластика. Дополнительно вторичные материалы использованы в производстве подошвы — она на 84% состоит из переработанной резины. Этичный подход при создании коллекции относится и к упаковке: коробка для обуви выполнена из 100% переработанной бумаги. Коробка разработана одновременно как переноска и покрыта водоотталкивающей пленкой, благодаря чему не требует дополнительного использования пакета. Все переработанные материалы, использующиеся в коллекции, изготовлены в соответствии с Глобальным стандартом вторичной переработки, что подтверждено сертификатами GRS.*

Дутсы изготовлены из водоотталкивающей ткани, в комплекте идет пара съемных голенищ и дополнительные аксессуары. Внутри каждого дутса встроена текстильная «балетка» анатомической формы для фиксации стопы и жесткий задник, который помогает сохранять форму обуви при ходьбе. Унисекс-модель дутсов представлена широким размерным рядом с 33 по 43 размеры и доступна в трех оттенках — черном, молочном и серебряном. Дополнительно, в коллекции представлены сумки-трансформеры из переработанного полиэстера со съемными ремнями и карабином для крепления аксессуаров. За счет люверсов, расположенных по углам сумки, ее можно носить вертикально и горизонтально, легко перестегивая ремни.

Коллекция поступила в продажу 20 октября 2022 и будет доступна на Яндекс Маркете, в онлайн-магазине ekonika.ru, в мобильном приложении бренда и с 21 октября в избранных салонах Эконика (с полным списком можно ознакомиться на сайте).