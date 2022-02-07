Весна-лето 2022 от сети "Эконика"

В модном сезоне весна-лето 2022 дизайнеры сети "Эконика" по-новому взглянули на ключевые тренды и представили массивные платформы, туфли мери-джейн, сандалии в свежем авторском прочтении. Необычный каблук, футуристичные и гипертрофированные формы трансформировались в разнообразные вариации в духе glam нулевых. Белый становится новым черным, как и ряд других оттенков, претендующих на абсолютный «must have» в модном гардеробе.

Ekonika не перестаёт удивлять! Дизайнеры марки играют на контрастах, искусно балансируя между актуальной базой и трендовыми деталями, универсальной цветовой гаммой и яркими модными акцентами. В коллекции представлены все самые актуальные в этом сезоне модели начиная с сапог с расширенным голенищем, ботильонов на платформе и лоферов в новом прочтении и заканчивая летними ремешковыми туфлями, модными балетками и сандалиями на трендовых утолщённых подошвах.

В коллекции Ekonika Premium обувь становится самой красноречивой деталью образа. Лоферы, лаконичные мюли, сумки тоут, плетеные сандалии и жатые «хобо» выступают акцентами летнего базового гардероба. Лодочки и босоножки оттенков фуксии, ярко-зеленого и лавандового, золотые босоножки на изящной шпильке дизайнеры марки предлагают носить, не дожидаясь особого повода. Обновилась и спортивная линейка марки, в которой появились яркие цвета и новые формы.

Палитра молодежной линейки Portal состоит из ярких и жизнерадостных оттенков: оранжевый, цвет бабл-гам и нежно-зеленый дизайнеры дополнили принтом под зебру. Акцент сделан на актуальных и необычных формах – платформах в духе 2000-х, объемных сандалиях и геометричных танкетках. За спортивную эстетику отвечают кеды с рифленой подошвой и белые мюли на шнуровке. Образы дополняют небольшие сумки-багеты и кросс-боди.

Коллекция доступна в салонах «Эконика», а также в интернет-магазине www.ekonika.ru с февраля 2022 года.