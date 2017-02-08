Наоми Кэмпбелл снялась в новой рекламе Gap

Демократичная марка запустила ностальгический проект и переиздает свои культовые модели 1990-х годов. Представлять капсулу назначили легенду моды Наоми Кэмпбелл.

1 / 10 Gap – Generation Gap



















Ностальгия дизайнеров и марок по 1990-м годам все еще не прошла, последняя рекламная кампания Gap – отличное тому доказательство. Чтобы отметить перезапуск своих ключевых архивных вещей эпохи, когда в моде были гранж и бритпоп, американский бренд решил пригласить на роль лиц коллекции тех, кто так или иначе ассоциируется с девяностыми. Рекламная кампания получила название Generation Gap, а в качестве моделей в не выступили Лиззи Джаггер, Румер Уиллис, Коко Гордон Мур и сама Наоми Кэмпбелл. Получилось очень живо и довольно забавно.

В продажу капсульная коллекция поступит на этой неделе, однако будет доступна лишь в избранных магазинах Gap,а также в онлайн-шопе.