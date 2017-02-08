Вход
ADV
Интересно
GAP (60)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Наоми Кэмпбелл снялась в новой рекламе Gap

  • 202
  • 0
  • 08 Февраля 201711:09
Сюжеты: GAP, Рекламные кампании, Naomi Campbell

Демократичная марка запустила ностальгический проект и переиздает свои культовые модели 1990-х годов. Представлять капсулу назначили легенду моды Наоми Кэмпбелл.

1 / 10
  • Gap – Generation Gap

Ностальгия дизайнеров и марок по 1990-м годам все еще не прошла, последняя рекламная кампания Gap – отличное тому доказательство. Чтобы отметить перезапуск своих ключевых архивных вещей эпохи, когда в моде были гранж и бритпоп, американский бренд решил пригласить на роль лиц коллекции тех, кто так или иначе ассоциируется с девяностыми. Рекламная кампания получила название Generation Gap, а в качестве моделей в не выступили Лиззи Джаггер, Румер Уиллис, Коко Гордон Мур и сама Наоми Кэмпбелл. Получилось очень живо и довольно забавно.

В продажу капсульная коллекция поступит на этой неделе, однако будет доступна лишь в избранных магазинах Gap,а  также в онлайн-шопе.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru