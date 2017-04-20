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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Jil Sander. Осень, 2017

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  • 20 Апреля 201713:55
Сюжеты: Jil Sander, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2017-18

Родольфо Пальялунга завершил свое пребывание во главе Jil Sander элегантной коллекцией простых, но очень современных образов.

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  • Jil Sander. Осень, 2017

Родольфо Пальялунга закончил свой трехлетний срок пребывания на посту креативного директора Jil Sander тихой и элегантной коллекцией. Осенне-зимний модельный ряд отражает как минималистскую эстетику дома, так и его тактичный подход к моде. Пальялунга сфокусировал свое внимание на том, что спроектировал для Jil Sander за все время работы в марке. Дизайнер заметно переработал свои образы, заострив и преувеличив некоторые детали.

Кашемировые костюмы и пальто, набивочное пальто и простые платья-туники коллекции на этот раз приобрели сильную линию и большие объемы плеча, рукава стали более широкими. Платья с ребристыми рукавами, а также модели из шелка с абстрактными узорами получили драпировки, чтобы превратиться в новые скульптурные формы. Многие платья удлинились и стали более утонченными, а приглушенная цветовая палитра коллекции включила красивые оттенки вишневого, табачного и оранжевого. Завершилось шоу несколькими гламурными образами из текстурированной металлизированной ткани.

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