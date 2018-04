Неделя Моды в Москве. Осень-зима 2018-19. День 4

23 марта на Деловой программе Недели моды прошел практический мастер-класс, инсайт-лекция об идеях будущего и public talk с директорами по электронной коммерции крупнейших fashion ритейлеров. Лайфхаками о том, как дизайнерам и малым брендам искать мультибрендовые магазины в регионах при помощи поисковых систем, соцсетей и современных онлайн сервисов, поделилась Станислава Нажмитдинова, специалист по управлению, продажам и франчайзингу в сфере fashion, автор статей и курсов по предпринимательству в fashion.

Продолжился день обзором трендов и технологий будущего в модной индустрии от специалиста, занимающегося ими практически в ежедневном режиме, Владимира Тилинина, куратора курса «Дизайн одежды» БВШД. Владимир рассказал, о том, как в ближайшем будущем будут воплощаться в жизнь идеи и как «большие данные» и искусственный интеллект будут влиять на все процессы.

Самым главным событием дня стал public-talk директоров по электронной коммерции крупнейших fashion ритейлеров. Участвовали: Павел Быков, директор по цифровому маркетингу AVITO, Артем Графов, менеджер по электронной коммерции VF Corporation (Wrangler, Lee, Napapijri, The North Face, Vans), Юрий Фомин, директор по электронной коммерции и цифровому маркетингу Ralf Ringer, Станислав Коробочка, руководитель направления Omni-channel Эконика

Андрей Осокин, директор по маркетингу Quelle, Тамара Миминошвили, руководитель проекта по развитию электронной коммерции компании «Трасса», экс- директор по электронной коммерции REIMА, Александра Жильцова, директор по электронной коммерции, Calzedonia group, Russia. Модератор: Алексей Салычев, куратор курса Fashion E-commerce в НИУ ВШЭ. Дискуссия не только затронула важные для ритейлеров темы, но и породила множество советов для брендов, желающих продаваться в интернет пространстве.

Организатор Деловой программы – Fashion Consulting Group, стратегический партнер Недели моды в Москве.

Фестиваль дизайна «.RU. СДЕЛАНО В РОССИИ»

По традиции заключительное мероприятия Фестиваля и награждение победителей прошло на главном подиуме страны в Гостином дворе. Фестиваль дизайна «. RU» проводится Российским государственным университетом им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство.) при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциации высокой моды и прет-а-порте, Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, а также проекта «Неделя моды в Москве. Сделано в России».

Конкурсная программа Фестиваля позволяет выявить наиболее талантливых молодых дизайнеров и предоставить им возможность продемонстрировать свое творчество в рамках самого масштабного студенческого мероприятия в сфере дизайна на всероссийском уровне. Целью конкурса является развитие творческого потенциала студенческой молодежи и формирование профессиональной среды дизайнеров, создание зоны международного сотрудничества мировой индустрии моды. Ежегодно участниками Фестиваля становятся более 200 молодых российских и иностранных дизайнеров.

В этом году свои конкурсные коллекции представили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Саратов, Тольтти, а также представители из Японии. Высокий статус Фестивалю придаёт высокопрофессиональный состав жюри. Его членами являются: ректор Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, профессор Белгородский Валерий Савельевич; Президент Союза Дизайнеров России Виталий Ставицкий, Вице Президент Союза Дизайнеров России Виктория Семенова, Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Валентинович Разбродин, соучредитель Национальной академии индустрии моды, аналитик моды, фэшн-гуру Александр Хилькевич, преподаватель Института итальянской культуры Джованни Челестре, дизайнер, основатель Модного дома Alina Assi Алина Асси, художник-модельер, дизайнер, заслуженный художник России Ирина Крутикова. А также коллектив судейской коллегии пополнился молодыми дизайнерами, которые еще недавно были студентами и конкурсантами: ведущий дизайнер бренда TEREKHOVgirl компании "РусМода" Коннова Алёна; модельер-художник, Выпускница РГУ им. А.Н.Косыгина, Основатель Модного Дома " SABINA MAK" Макатова Сабина; Основатель и дизайнер бренда "Neoronova: Design & Fashion", Руководитель "Лаборатории Дизайна" РГУ им. А.Н.Косыгина Неоронова Алиса; Член Союза Дизайнеров России, один из самых востребованных кутюрье отечественного шоу-бизнеса Алиса Толкачева, выпускница нашего университета, дизайнер, член Международной ассоциации дизайнеров, основатель собственного Дома моды Наталья Колыхалова. Специальные гости мероприятия – студенты Академии популярной музыки Игоря Крутого Мила Шевич и Егор Ермолаев; бренд FUNNY SUNNY, Фестивальное международное движение «Надежды Европы» шоу балет Элит-ЭС, Nika Nova, Nika Nova порадовали гостей показа своими выступлениями в перерыве, когда жюри решало судьбу конкурсантов. Для участия в финальном этапе Фестиваля было отобрано 14 конкурсных коллекций.

Работы молодых дизайнеров, прошедшие строгий отбор, уже сегодня готовы для промышленного производства. Призеры получили подарки от партнеров мероприятия: магазина эксклюзивных изделий из шерсти Мериноса Meri Wool, компании ткани Италии «КРАСА», мастерской цветочных фантазий «Pizhma», компании «100tkaney» и имидж-студии «TREND». Третье место конкурсной программы Фестиваля заняла коллекция «Dark side», автор коллекции Волегов Алексей (РГУ им. А.Н. Косыгина). Второе место досталось коллекции «Цех», автор коллекции Изятова Сабина (МГУТУ им. К.Г. Разумовского). Заслуженное первое место было отдано коллекции «В след за кистью», автор коллекции Ayumi Kbayashi (Академия моды Сугино). Обладателем Гран-при конкурса и месячной стажировки в Италии стала коллекция «Я художник, я так вижу», автор коллекции Безверхая Катерина (РГУ им. А.Н. Косыгина)

FASHION BOOK by Alena Stepina

Fashion Book — это стильные дизайнерские вещи для детей от 4х до 15 лет. Делать детей счастливыми – вот кредо компании. Каждая коллекция — это уникальный арт- проект со своей идеей и индивидуальными фишками. Авторские принты, жизнерадостные расцветки, эксклюзивный крой и качественное исполнение не остались незамеченными и гостями показа и в этот раз. Высококачественные ткани, модели одежды сшитые с учетом физиологических потребностей детей и погодных условиях нашей страны – все это по достоинству оценили и дети , и родители. Партнер показа - компания «GRAVITY FLOWERS» - дополнили образы юных моделей нежными венками из живых цветов. В показе приняли участие семьи солиста группы «Градусы» Руслан Тагиева и актера, телеведущего певца и музыканта Санислава Ярушина.

STASYA&STASYA

Бренд продемонстрировал девичьи платья, приталенного силуэта, брюки с высокой посадкой, цветочные принты. Детали коллекции - картузы с явно озорным характером и вместительные саквояжи – хоть и взяты из столетнего прошлого, но придутся по вкусу завзятым модникам нынешнего столетия Хедлайнером показа выступил Сергей Зверев, дважды выходивший на подиум и продемонстрировавший в буквальном смысле блестящий образы. Не оставил равнодушными гостями показа и женственный образ в жемчужно-серых тонах состсоящий из приталенного платья длиной в пол , с нежно струящейся юбкой из летящего шелка и кокетливым головным убором в виде картуза.

STEPANETS

Дизайнером, директором, художником, PR-менеджером и ведущей моделью этого бренда является Александра Степанец. Она создает классику вне времени с безупречной посадкой, хорошим качеством материалов и работой портных высокой квалификации. Самая знаковая линейка – Stepanets CLASSIC. Она включает в себя базовые варианты женских брючных костюмов, платьев, комбинезонов и белых рубашек. Именно ее мы увидели на подиуме во время дебютного показа в рамках Недели моды в Москве.

Концептуальная коллекция «Шоколад» покорила взыскательную публику подачей и содержанием: форма, цвет, текстура, – подчинено единой задумке, в зале показа даже специально был создан запах шоколада! Молочный шоколад как шёлк консистенции фондю, плитка чёрного горького лакомства – твёрдая шерсть с четкими линиями, пористый шоколад – кружево. Все оттенки «вкусные» и максимально гармонично трансформируются в тот тиль, который несет бренд – стиль элегантной женственности. Конечно, такая классика подходит не всем, до неё нужно интеллектуально дорасти, но именно на таких эмоционально зрелых женщин ориентирована коллекция и в целом бренд STEPANETS.

Нельзя не отметить работу команды, работавшей над показом: стилист Наталья Малютина дополнила каждый из 40 образов своими авторскими аксессуарами: митенками, жабо и чокерами «NM». Визажист Настя Гвардиян приехала из Сочи, специально чтобы делать мейк. Визионеры Маслова и Нечаев создали настроенческий видеоряд на показе. В Лондоне была написана музыка для дефиле и была отшита специально для показа обувь STEPANETS – 4 базовые модели, которые лучше всего подходят для коллекции.

GERA SCANDAL

Коллекция The Year and the world соcтоящая из пяти частей была представлена публике юными моделями и звездными друзьями Геры, человека-оркестра, которому скучно в одном амплуа. Визажист, фотограф, художник, дизайнер, создатель собственной детской модельной школы, арт-директор – все эти грани таланта Геры востребованы и реализовываются во время подготовки коллекций и непосредственно fashion шоу. Быть индивидуальностью, жить, дышать, творить, быть честным и делать то что хочешь, несмотря ни на что, настаивать на своем и конечно же, безграничная любовь к детям, – вот что помогает дизайнеру создавать такие обширные красочные коллекции. Буклированная ткань сложного красно-синего оттенка с переходом в бордо и фукию, шерстяной трикотаж ручной вязки, желтый атлас, шелк, сетка и кружево камни, крупные цепи, блестящие фактуры, хлопок с летними пасторальными мотивами, пастельные тона – приглушенный розовый и бирюза, черно –белый принт, шубки из лоскутов, серые оттенки, среди которых преобладал графит в «зимней» части коллекции, - были выражены во всевозможных силуэтах и фасонах одежды преимущественно для детей и подростков.

LA REDOUTE

Парижский гранж, самые яркие тенденции сезона, переосмысливание французского стиля – креативная команда La Redoute Россия, – Сергей Кравченко и Лариса Шальнева подготовили смелые сочетания и образы, которые уже в четвертый раз удивляют гостей на Неделе Моды. Цветочный принт в коллекции перекликался с изысканным оформлением подиума нежными цветочными композициями. Классические предметы гардероба с современным звучанием и по доступной цене – вот что такое La Redoute, — культовая французская марка, специализирующаяся на дистанционной продаже одежды pret-a-porte и предметов интерьера.

FREE AGE

Российский бренд премиального трикотажа адресован думающей прогрессивной аудитории. Мужчины и женщины, уже состоявшиеся и при этом уверенно устремленные к новым свершениям, зачастую выбирают не остромодный образ, а глубокое содержание и комфортное существование. В коллекции выполненной в нейтральных оттенках представлены практически все предметы гардероба в которых нуждаются жители мегаполисов: платья, юбки, брюки, костюмы для отдыха, топы, кардиганы и верхняя одежда. Мягкие, обволакивающие натуральные материалы – ангора, кашемир, шерсть, шелк и хлопок, спокойные силуэты, - все пропитано естественностью. Простота образов, стремящихся к минимализму - все что нужно для комфортного существования в городской среде и на отдыхе. Молочный белый, нейтральный бежевый, практичный черный и все оттенки серого – цветовая основа коллекции.