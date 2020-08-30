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Артем Кузелев

Такаси Мураками создал обложку для Vogue Japan

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  • 30 Августа 202013:50
Сюжеты: Vogue

Октябрьский номер японской версии издания выйдет с иллюстрацией художника на обложке.

В рамках проекта, посвященного надежде, главные редакторы 26 версий Vogue выбрали обложки, по их мнению, лучше всего раскрывающие тему. Японская версия журнала выйдет в октябре с мультяшной иллюстрацией художника Такаси Мураками. Ранее сообщалось, что в коллаборации с другим художником работала и российская редакция. Обложку сентябрьского номера Vogue Russia украсила картина Эрика Булатова.

 
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