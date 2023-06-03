CHAPEAU: 20 лет поддержки бизнеса

Юбилейный сезон CHAPEAU состоится 15-17 августа 2023 года на новой площадке - в Event-Холле “Инфопространство” в 5 минутах от московского Кремля. В экспозицию войдут коллекции головных уборов и аксессуарные линии, также для гостей будет доступна уникальная возможность получить консультацию ведущих экспертов рынка по развитию ритейла, ассортиментной политике, мерчендайзингу и продвижению.

Программу выставки наполнят подиумные показы в новом формате интерактивных презентаций, мероприятия для vip-клиентов брендов-участников и трехдневная деловая программа CHAPEAU Fashion Conference с ведущими экспертами индустрии моды.

На протяжении 20 лет выставка CHAPEAU собирает более 5000 посетителей ежегодно, в их числе - производители и ритейлеры, торговые агенты и поставщики сырья и комплектующих, журналисты, дизайнеры, стилисты, а также студенты профильных учебных заведений Москвы и регионов России. Для огромного количества производителей головных уборов, изделий из кожи и меха, а также аксессуаров - площадка CHAPEAU стала важным стартом в развитии, открыла новые возможности, помогла найти надежных партнеров и клиентов, вдохновила на творческие и деловые победы, познакомила с миром моды и подарила возможность стать его частью.