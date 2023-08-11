Участники и программа выставки CHAPEAU-2023

Коллекции головных уборов, одежды и аксессуаров на CHAPEAU-2023 представят компании Vintage+, Level Pro, “Дарит”, Veles, Skif, Monchalieu, Natalie, Vizio, Nina Vikont, Bon furs, Студия “Цилиндр”, “Кож Арт”, Perchatkilux.ru, “Порато Баско” и другие.

Особой точкой притяжения гостей станут подиумные презентации, традиционно украшающие выставку CHAPEAU. 15 августа в 18:00 яркое вечернее шоу и новую коллекцию представит хедлайнер сезона и партнер CHAPEAU - Alina Iv совместно с брендами Slava Zaitsev и Mirafame. 16 августа в 16:00 состоится показ меховой фабрики Semifur, а в 17:00 - модного бренда Rina Collection. Заключительный день выставки - 17 августа - посвящен профессиональному конкурсу шляпных мастеров под руководством Ирины Гончаровой, в рамках которого будут представлены 14 коллекций, и состоится церемония награждения призеров в ряде номинаций.

Насыщенной будет и деловая программа Chapeau Fashion Conference. 15 августа в 12:00 ведущий эксперт Fashion Consulting Group Мария Щенникова поделится ключевыми трендами для коммерческих коллекций одежды и аксессуаров, а в 13:00 ее коллега Виктор Малыгин обсудит с гостями актуальные решения в области визуального мерчендайзинга. В 14:00 состоится встреча с основательницей Академии fashion-маркетинга Ириной Пищук на тему эффективного маркетинга. В 15:00 гости выставки смогут погрузиться в тему культурных кодов, стиля и мировых трендов вместе с экспертом моды и ведущим проекта “Модный градус” Андреем Сафининым.

Второй день Chapeau Fashion Conference начнется с интересной и актуальной для производителей головных уборов темы работы с лицензированной продукцией, которую раскроет главный редактор “Вестника лицензионного рынка” Мария Рогожина. В 13:00 руководитель b2b платформы “Модный magazin” Юлия Колобова поделится секретами успешных оптовых продаж. В 14:00 основательница специализированного кадрового агентства “Модное бюро” Елена Залесская расскажет об актуальных в текущем году карьерных возможностях и сценариях. Завершится деловая программа паблик-током “Стратегии развития” с участниками CHAPEAU в 15:00.

Партнеры: Alina Iv, Z’S Models, Real Profit Group, Fashion Consulting Group, AFM, “Модный градус”, “Вестник лицензионного рынка”, “Модный magazin”, “Модное бюро”, PROfashion, Riamoda.ru, “Аитэра”, “Легкая промышленность Курьер”, Shoes Star, Moda247.ru, Modanews.ru, Intermoda.ru, Fashion Fur & Leather, Moda.ru, Легром Review, Style-in-city.ru, Fashionograph.ru.