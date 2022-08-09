Индустрия головных уборов на выставке CHAPEAU

Коллекции будущего сезона и актуальные образцы свободного склада представят более 50 торговых марок. На площадке мероприятия пройдут подиумные показы и конференция Chapeau Fashion Conference.

Среди участников выставки - Frant, Ideal, Progress, SeMi Fur, Tricotier, Vintage+, Vizio, Zhanna Komova, Петербургский стиль, Цилиндр design studio и многие другие. В числе постоянных участников, организующих яркие подиумные шоу ожидаются Slava Zaitsev x Lia Gureeva, Kvarta, Alina Iv, KGB, Merlis, а также дефиле с участием 35 модельеров Театра Chapeau под кураторством Ирины Гончаровой. Специальным гостем CHAPEAU станет молодой кутюрный бренд George Black, который соберет клиентов и партнеров на закрытый показ новой коллекции вечером 17 августа.

Деловая программа Chapeau Fashion Conference пройдет во второй день выставки 17 августа в зоне амфитеатра Гостиного двора. Участники и посетители смогут познакомиться с увлекательным обзором актуальных трендов от Андрея Сафинина, автора и ведущего YouTube-канала “Модный градус”, который начнется в 12:00. Затем состоится презентация уникальной для российской и мировой индустрии моды цифровой платформы КОНКУРС.РФ, о функционале и преимуществах которой расскажет директор по коммуникациям проекта - Евгения Алфер, отвечающая также за продвижение ассоциации “Модная сеть” и всероссийского конкурса Fashion Leaders. Продолжит бизнес сессию открытый диалог "Где искать производственные мощности и байеров?" с участием Виктории Криворучко, Директора Русской Ассоциации участников фэшн-индустрии (РАФИ) и Максима Медведева, Главного редактора ИД PROfashion. Обзор успешных кейсов по развитию бизнеса fashion брендов представит агентство “Fashion прокачка” и его основатель, аналитик и автор одноименных Telegram-канала и подкаста - Ольга Штейнберг. Завершит деловую программу интервью со специальным гостем выставки - дизайнером бренда George Black Георгием Блэком.

Ежегодно CHAPEAU собирает около 5000 посетителей, включая производителей и ритейлеров, торговых агентов и поставщиков сырья и оборудования из Москвы и регионов России. Регистрация на официальном сайте www.chapeau.ru.