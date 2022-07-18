Выставка Chapeau вернется в Гостиный двор

На протяжении 19 лет выставочная площадка Chapeau собирает ведущих производителей головных уборов, изделий из кожи и меха, а также аксессуаров в Гостином дворе для презентации коллекций ритейлерам и постоянным клиентам. Новый сезон проекта состоится с 16 по 18 августа 2022 года.

Свое участие уже подтвердило более 50 торговых марок и дизайнеров авторских изделий, в числе которых Avanta, Battista, Darit, Davidov Fox, Exera, Level Pro, Frant, Karoza, Veles, Visaro, Vizio, Trendy Tex, Zhanna Komova, Fredrikson и многие другие. В программе выставки по традиции предусмотрены подиумные показы, специальные вечерние мероприятия для vip-клиентов брендов-участников, а также двухдневная деловая программа Chapeau Fashion Conference с ведущими экспертами в области образования, ритейла, производства и маркетинга.

Ежегодно Chapeau собирает более 5000 посетителей, в числе которых производители и ритейлеры, торговые агенты и поставщики сырья и комплектующих, журналисты, дизайнеры, стилисты, а также студенты профильных учебных заведений Москвы и регионов России. В числе постоянных участников, организующих яркие подиумные шоу - Lia Gureeva, Alina Iv, George Black, Vadim Merlis, Irina Goncharova и другие.