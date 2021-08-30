Вход
ADV



Интересно
CHAPEAU (63)
Все сюжеты
Бирюкова Галина Евгеньевна

Показ коллекции KGB на Международной выставке головных уборов Chapeau 2021

  • 165
  • 0
  • 30 Августа 202109:51
Сюжеты: CHAPEAU

17 августа 2021 бренд KGB показал свою коллекцию White Nights на Международной выставке головных уборов Chapeau 2021 в Центральном Манеже, в Москве.

По традиции бренда, коллекция включает в себя эксклюзивные детские и взрослые образы, но именно в этой коллекции впервые были созданы луки для женщин 40+ и старше.

Коллекция White Nights была создана специально для проекта KGB Fashion White Nights 2021, который провёл бренд в Санкт-Петербурге в июне 2021.

Участие на выставке Chapeau стало для бренда уже традиционным. В 2019 годы KGB занял первое место в номинации Fashion.

Сайт бренда KGB www.galinabiryukova.com

Instagram:

детская линия эксклюзивной одежды бренда KGB: @kgbforkids

взрослая линия эксклюзивной одежды бренда KGB: @galinabiryukova / @biryukovgallery

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Автор отключил возможность комментирования данной новости.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru