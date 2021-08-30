Показ коллекции KGB на Международной выставке головных уборов Chapeau 2021

17 августа 2021 бренд KGB показал свою коллекцию White Nights на Международной выставке головных уборов Chapeau 2021 в Центральном Манеже, в Москве.

По традиции бренда, коллекция включает в себя эксклюзивные детские и взрослые образы, но именно в этой коллекции впервые были созданы луки для женщин 40+ и старше.

Коллекция White Nights была создана специально для проекта KGB Fashion White Nights 2021, который провёл бренд в Санкт-Петербурге в июне 2021.

Участие на выставке Chapeau стало для бренда уже традиционным. В 2019 годы KGB занял первое место в номинации Fashion.

Сайт бренда KGB www.galinabiryukova.com

Instagram:

детская линия эксклюзивной одежды бренда KGB: @kgbforkids

взрослая линия эксклюзивной одежды бренда KGB: @galinabiryukova / @biryukovgallery