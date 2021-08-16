Расписание выставки Chapeau-2021

С 17 по 19 августа 2021 года в московском Центральном выставочном зале «Манеж» состоится 18-я международная специализированная выставка головных уборов и аксессуаров Chapeau. В течение трех дней в рамках мероприятия пройдут подиумные показы дизайнерских коллекций головных уборов, аксессуаров и модной одежды. Более 60 компаний-производителей и дистрибьюторов презентуют продукцию будущего сезона на стендах.

18 августа в 12:00 гостей мероприятия ожидает деловая программа Chapeau Fashion Conference, в рамках которой на главном подиуме выставки состоится обзорная лекция по трендам в областях головных уборов, аксессуаров и модной одежды Заведующего кафедры «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института (МХПИ), автора и ведущего YouTube-канала «Модный Градус» - Андрея Сафинина.

Расписание показов:

17 августа

12.00 – официальная церемония открытия выставки Chapeau-2021

12.30 – показ коллекции Slava Zaitsev, показ бренда Lia Gureeva

13.00 – показ коллекции головных уборов клуба Millinery

13.30 – показ бренда Rina Collection, коллекция DIVA

14.00 – показ бренда KGB, коллекция White Nights

14.30 – показ бренда Alina Iv Millinery «Вечная любовь»

15.00 – показ бренда АМР Валентины Мельниковой, коллекция «Мы одеваем эпоху»

15.30 – показ Vadim Merlis, коллекция «В стиле Tik-Tok»

18 августа

12.00 – деловая программа Chapeau Fashion Conference

17.00 – показ Дома моды «Елисабет», коллекция «Северное сияние»

17.30 – показ бренда George Black, коллекция «Золотое крыло» Haute Couture

19 августа

11.00 – конкурс сценических костюмов и головных уборов «Театр Chapeau»

13.00 – церемония награждения победителей конкурса «Театр Chapeau»

В экспозиции Chapeau-2021 примут участие компании-производители головных уборов и аксессуаров, включая изделия из меха, представляющие самые разные регионы страны – от Москвы и Санкт-Петербурга до Казани и Махачкалы. В числе экспонентов посетителей Chapeau ожидают такие компании как Level - pro, Vizio, Vintage+, «Дамский шик», «Цилиндр» и другие.

Официальными партнерами Chapeau-2021 выступят: крупнейший международный бренд профессиональной косметики для волос Schwarzkopf, торговая марка «Воды Здоровья», Greca Terra, Торговый дом «Шатер», Дом моды Slava Zaitsev и модельное агентство Z’S Models, а также медиа-холдинг PROfashion и YouTube-канал «Модный Градус».

Выставка Chapeau состоится с 17 по 19 августа 2021 года в Центральном выставочном зале «Манеж» (Манежная площадь, дом 1), часы работы – 17 и 18 августа - с 10:00 до 19:00, 19 августа – с 10:00 до 18:00. Организаторы обозначают одним из приоритетов обеспечение безопасности здоровья участников и гостей мероприятия, на площадке будут соблюдаться все необходимые рекомендации Роспотребнадзора и санитарные протоколы ЦВЗ «Манеж». Онлайн-регистрация: www.chapeau.ru