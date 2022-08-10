Тренд на комфорт: как найти свой стиль в новых тенденциях моды

Эксцентричные образы с подиумов, неприменимые для повседневности, утрачивают свою актуальность и становятся невостребованными.

Дизайнеры последние несколько лет боролись за торжество и популярность комфортной одежды, обуви и даже аксессуаров, заявляя - удобство может быть эстетичным.

Инфлюенсеры всецело поддерживают новую повестку комфорта и несут полезные инсайты в массы, разрушая стереотип «удобно - значит, некрасиво».

Так, стилист и экс-главный редактор Elle Катя Мухина сделала яркий обзор модной и комфортной обуви для путешествий.

Выбор Кати - хедлайнеры коллекции Ekonika сезона FW’22/23.

А именно: пара глянцевых лоферов с фурнитурой old gold, стильные невесомые туфли «правильного» бордового оттенка, как Old Celine у Фиби Файло, а также ботильоны на модной платформе и устойчивом каблуке в благородном оттенке слоновой кости.

Для многих путешественников важно, чтобы обувь была не только удобная, но и красивая, поэтому дизайнеры предлагают более минималистичные и многофункциональные версии от лоферов в сочных оттенках сезона до легких ботильонов в светлых тонах.

Стильный дизайн, удобная колодка и мягкая посадка - основные запросы взыскательных покупателей.

Универсальные модели новой коллекции Ekonika - находка для модников.

С удобной обувью легко наслаждаться долгими прогулками, а еще можно забыть об усталости и дискомфорте на сменяющих друг друга встречах.

Бренд Ekonika, входящий в ГК «Новард», неустанно вдохновляется веяниями мировой модной индустрии, в каждом сезоне предлагая трендовые решения, комфортные для повседневной жизни.

Безупречное качество материалов, долговечность и актуальность дизайна - черты, завоевавшие доверие тысяч покупателей, а коллаборации бренда с популярными блогерами и стилистами помогают находить эксклюзивные предметы гардероба, украшающие суетливые будни и расслабленные выходные.