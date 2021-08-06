Выставка Chapeau-2021 состоится в ЦВЗ Манеж

Крупнейшая международная специализированная выставка Chapeau впервые будет проведена в Центральном выставочном зале «Манеж» у стен московского Кремля. Главное деловое событие индустрии головных уборов и аксессуаров организуется компанией ООО «Кордон» с 2003 года и собирает лучших поставщиков, производителей, дистрибьюторов и ритейлеров из России, Европы и стран Центральной Азии.

Большое внимание выставка традиционно уделяет российским дизайнерам, демонстрирующим на подиуме Chapeau коллекции, включающие в себя головные уборы и аксессуары. Многие годы программа показов проходит при поддержке Дома Slava Zaitsev; его основатель - мэтр отечественной индустрии моды Вячеслав Зайцев - примет участие в старте нового сезона с модным дефиле. Кроме того, гости открытия Chapeau смогут увидеть презентацию новинок от дизайнера Лии Гуреевой.

17 августа, в первый день выставки, свои коллекции на подиуме Chapeau также покажут модельеры клуба Millinery, торговые марки Rina Collection, KGB, Alina Iv Millinery, AMP и Vadim Merlis. 18 августа состоятся показы Дома «Елисабет» и бренда George Black, также гостям будет предложено посетить деловую программу Chapeau Fashion Conference с участием экспертов индустрии моды. В финальный день выставки, 19 августа, на подиуме можно будет увидеть презентацию Ирины Гончаровой и молодых дизайнеров.

В экспозиции примут участие компании-производители головных уборов и аксессуаров, включая изделия из меха, представляющие самые разные регионы страны – от Москвы и Санкт-Петербурга до Казани и Махачкалы. В числе хорошо узнаваемых экспонентов, посетителей Chapeau ожидают такие компании как «Петербургский стиль», «Сиринга-Стиль», Fredrikson, Marco Ermolli, Lorentino и многие другие.

Выставка Chapeau состоится с 17 по 19 августа 2021 года в Центральном выставочном зале «Манеж» (Манежная площадь, дом 1), часы работы – с 10:00 до 18:00. Организаторы обозначают одним из приоритетов обеспечение безопасности здоровья участников и гостей мероприятия, на площадке будут соблюдаться все необходимые рекомендации Роспотребнадзора и санитарные протоколы ЦВЗ «Манеж». Онлайн-регистрация: www.chapeau.ru

Фото: дизайнер Лия Гуреева, фотограф Александр Кожин