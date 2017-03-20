Александр Хилькевич об итогах Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В Москве завершилась очередная Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич подводит итоги главной Недели моды страны и называет лучшие коллекции российских дизайнеров, продемонстрированные на ее подиуме.

Как отмечает эксперт, в этом сезоне расписание дефиле отличалось изрядной пестротой. Здесь было всё – взрослое и детское, женское и мужское, зимнее и летнее, зарубежное и отечественное, кутюр и откровенная бутафория, роскошный мех и убогие ткани с дешевого склада, студенческий трэш и высокопрофессиональные работы мэтров. Подобную всеядность организаторов легко объяснить финансовой необходимостью, но так запросто можно и в «базар-вокзал» скатиться.

Среди 50 заявленных показов Александр Хилькевич особо выделяет коллекцию Дома моды Slava Zaitsev. Если оценивать качество используемых тканей, неподражаемую игру с цветом, чистоту линий, искусство декора и феноменальное мастерство исполнения, этой работе не было равных. Также в секторе авторского прет-а-порте традиционно были сильны известные многим Дома «Юлия Николаева» и Julia Dalakian, работающие на рынке моды уже более 20 лет.

Провальными, по мнению Александра Хилькевича, стали показы коллекций коммерческого формата. Дизайнеры продемонстрировали стилистическую беспомощность и полное отсутствие знаний в области цвета, ассортимента, выбора материалов для этого сектора.

Только 3 коллекции коммерческого направления Александр Хилькевич отмечает как качественные. Это коллекция Игоря Чапурина для компании Ксении Рясовой Finn Flare; коллекция дизайн-студии Oksana Fedorova; и коллекция марки Ivanova от популярного сочинского дизайнера Юлии Ивановой.

Александр Хилькевич указывает на высокий потенциал этих дизайнеров, который может быть успешно реализован именно в сотрудничестве с крупными производственными компаниями. Среди молодых марок и дебютантов Александр Хилькевич выделяет показы N. Legenda, Lumier Garson, Анастасии Докучаевой, Артема Шумова, Ivka, Дарьи Кожиной. Не все их эксперименты были безупречны, но плюсов в этих работах было гораздо больше, чем минусов.

Вместе с тем, как отметил Александр Хилькевич, никогда еще коллекции молодых дизайнеров (за исключением выше названных) не производили такого удручающего впечатления. Главная причина этого – реформа системы российского образования последних лет, когда "за бесперспективностью" закрываются профильные училища и техникумы, а вузы с дизайнерскими кафедрами механически присоединяются к техническим университетам, руководство которых от слова "мода" активно тошнит.

В результате этого даже сильные дизайнерские кафедры скукоживаются, талантливые преподаватели уходят, перспективные конкурсы закрываются. Частные школы и другие учебные заведения в области моды, даже с громкими иностранными именами, не могут компенсировать этот пробел, т.к. часто используют поверхностный подход или просто имитируют обучение.

Нынешняя Неделя наглядно продемонстрировала первые итоги подобных реформ. Вместо глубины и многоплановости концепций, качественного конструирования, всего того профессионального опыта, который талантливым молодым российским дизайнерам и их педагогам удалось наработать (особенно в очень плодотворный для них период 2005-2012 гг.), мы увидели бесхитростную смесь из вторичных образов, устаревших конструкций и художественного сиротства при воплощении изделий в материале.

Кого только не копировали: Dior, Dolce & Gabbana, YSL, Vetements, Gucci, дизайн Рафа Симонса, Джона Гальяно, Вивьен Вествуд, показы Viktor & Rolf, Maison Margiela и даже работу стилистов для беременной Бейонсе. Взаимовлияние и заимствования – неизбежная часть моды, но копировать тоже нужно с умом!

Подобное бездумное хамелеонство ярко выявило у нынешних студентов (да и не только у них) дефицит творческой индивидуальности, качественного образования и отсутствие понимания контекста.

Но завершить хотелось бы на позитиве. В этом году у Недели моды потрясающий информационный фон. О ее участниках ярко написали все ведущие зарубежные СМИ. Но не только о них. В центре внимания оказалась и стильная публика, попавшая в объективы street style-фотографов. И, как отмечает Александр Хилькевич, образы наших поклонниц моды выглядели намного круче, оригинальнее, свежее всего того, что мы видели до этого в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Интересно, где девушки нашли этих дизайнеров, которые так хорошо и не дорого их одели?